  • Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум
  • Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум
Природа

Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум

6−7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России — ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов.
24 августа 2018 в 19:50

Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком эффективного управления, а глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов. В Москве, где изменения климата более чем ощутимы, тема эко-осознанности как никогда актуальна. Горожане меняют свой образ жизни — многие уже перешли на раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» город будущего.

  • Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум

Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году в работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гости форума смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран.

Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница», реконструированный под современную образовательную площадку. Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом. Среди гостей форума — консультант по городскому дизайну Ян Гейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно и основатель конференции Sustainatopia Джон Россер. В рамках темы этого года — «Умный город — зеленые технологии» — приглашенные спикеры расскажут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.

  • Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум

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