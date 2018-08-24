Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум
Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком эффективного управления, а глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов. В Москве, где изменения климата более чем ощутимы, тема эко-осознанности как никогда актуальна. Горожане меняют свой образ жизни — многие уже перешли на раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» город будущего.
Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году в работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гости форума смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран.
Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница», реконструированный под современную образовательную площадку. Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом. Среди гостей форума — консультант по городскому дизайну Ян Гейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно и основатель конференции Sustainatopia Джон Россер. В рамках темы этого года — «Умный город — зеленые технологии» — приглашенные спикеры расскажут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.
Лекционная программа Читать далее
Климатический форум является самым масштабным событием в сфере эко-образования в Москве и нацелен на информирование жителей столицы и регионов РФ о жизни в городах в условиях изменения климата. Открытая лекционная программа форума продлится два дня и затронет такие темы как мониторинг и охрана окружающей среды, экологичное строительство, экологическое образование, сохранение климатической стабильности в современном городе и другие.
Выставочный проект
Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» откроется выставка, которая будет интересна детям и взрослым: там можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле.
Премия
На площадке форума также пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — проекты и организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств.
Вход на все заседания форума, а также лекции и выставку свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на событие можно на сайте climate-forum.ru.