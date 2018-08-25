Природа

Барсуки: ночные дозорные русских лесов

Осенью 2016 года барсучий городок, расположенный на опушке соснового леса в верховьях Волги, опустел.
Текст и фото: Андрей Прутенский
25 августа 2018 в 10:00
  • Барсуки: ночные дозорные русских лесов
    Осень в барсучьем городке: подросшие барсучата, родившиеся этой весной, к осени уже самостоятельно добывают себе пищу.

Тщательно замаскированные фоторегистраторы рассказали мне печальную историю исчезновения обитателей городка — очередная охота с норными собаками. А ведь именно здесь летом родились пять замечательных детенышей, что случается в семьях барсуков далеко не каждый год… Это было уже третье разоренное барсучье поселение из пяти, регулярное наблюдение за которыми я проводил с 2013 года.

Барсуки — представители семейства куньих. Родственник куницы, ласки, горностая и норки намного крупнее своих родичей, коренаст и приземист. Живет этот зверь в норах, которые роет под землей, а на поверхность выходит преимущественно в темное время суток. Но даже ночной образ жизни и предельная осторожность не спасает барсуков от преследований со стороны человека.

Чем провинились эти звери? Ответ читаем в «Записках натуралиста» советского зоолога и писателя Евгения Спангенберга: «Знаешь ли ты, что жир барсука от всяких болезней помогает? Живот у человека больной — барсучий жир пьет, чахоткой заболеет — опять жир пьет, ногу кто косой порежет — перво-наперво жиром заливает… ». Так рассуждал мужик-охотник в середине ХХ века, так многие продолжают считать и сейчас. Мнение это не лишено оснований: до изобретения антибиотиков, например, очаг туберкулеза более или менее успешно «тушили» назначением барсучьего жира. Лечение это больше помогало в холодное время года: на холоде жирные кислоты барсучьего жира, принесенные в легкие кровью, окисляются и подменяют схожие с ними аминокислоты, слагающие клеточную стенку палочки Коха. Микроб теряет активность. Однако современные препараты намного активнее в отношении возбудителей инфекционных болезней, а значит, лечение барсучьим жиром — пережиток прошлого.

  • Барсуки: ночные дозорные русских лесов
    Барсучата-сеголетки с мамой (в центре). Спариваются барсуки в разное время года, но беременность имеет длительную латентную стадию, и плод начинает развиваться лишь зимой. Барсучата почти всегда рождаются в апреле.
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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