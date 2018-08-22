  • Фото как символ будущего: история одного снимка
    Душераздирающий снимок! Однако National Geographic не следовало бы так однозначно обвинять изменения климата в смерти этого медведя. Фото: Кристина Миттермайер
  • Фото как символ будущего: история одного снимка
    Кадр из видео Пола Никлена. Фото: Paul Nicklen/National Geographic
  • Фото как символ будущего: история одного снимка
    Кадр из видео Пола Никлена. Фото: Paul Nicklen/National Geographic
Природа

Фото как символ будущего: история одного снимка

Связь между изменениями климата и смертью конкретного животного редко бывает очевидной — даже когда зверь истощен, как этот белый медведь.
Текст и фото: Кристина Миттермайер
22 августа 2018 в 17:20
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Это статья о бурной реакции, которую вызвали кадры с истощённым белым медведем, опубликованные на американском сайте National Geographic в декабре 2017 года. Российский nat-geo.ru тоже публиковал видеозапись с этим животным.

…Мы с фотографом Полом Никленом должны были сделать снимки, которые показали бы, насколько важна проблема изменений климата. Зафиксировать их влияние на природу нелегко. Мы надеялись, что эта фотография поможет людям представить будущее — каким оно может оказаться с переменой климата. Наверное, мы были слишком наивны. Снимок быстро обрел популярнось, но люди все восприняли слишком буквально.

Пол заметил этого медведя год назад, когда искал место для съемки в уединенной бухте на острове Сомерсет в Арктической Канаде. Он тут же обратился ко мне с просьбой собрать нашу команду SeaSwat из природозащитной организации SeaLegacy. Основанная нами в 2014 году, SeaLegacy распространяет сведения о нынешнем состоянии океана с помощью фотографий, а SeaSwat — это журналисты, всегда готовые рассказывать об этом.

На следующий день после звонка Пола мы вылетели в деревню инуитов на берегу залива Резольют (Канада). Мы и не надеялись найти медведя и не знали, жив ли он. Когда мы прибыли в бухту на пожертвованном нам судне, я осмотрела берег в бинокль: несколько полуразрушенных зданий, пара пустых бочек из-под горючего и невероятное запустение там, где раньше, возможно, была рыбацкая стоянка. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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