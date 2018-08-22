Фото как символ будущего: история одного снимка
Это статья о бурной реакции, которую вызвали кадры с истощённым белым медведем, опубликованные на американском сайте National Geographic в декабре 2017 года. Российский nat-geo.ru тоже публиковал видеозапись с этим животным.
…Мы с фотографом Полом Никленом должны были сделать снимки, которые показали бы, насколько важна проблема изменений климата. Зафиксировать их влияние на природу нелегко. Мы надеялись, что эта фотография поможет людям представить будущее — каким оно может оказаться с переменой климата. Наверное, мы были слишком наивны. Снимок быстро обрел популярнось, но люди все восприняли слишком буквально.
Пол заметил этого медведя год назад, когда искал место для съемки в уединенной бухте на острове Сомерсет в Арктической Канаде. Он тут же обратился ко мне с просьбой собрать нашу команду SeaSwat из природозащитной организации SeaLegacy. Основанная нами в 2014 году, SeaLegacy распространяет сведения о нынешнем состоянии океана с помощью фотографий, а SeaSwat — это журналисты, всегда готовые рассказывать об этом.
На следующий день после звонка Пола мы вылетели в деревню инуитов на берегу залива Резольют (Канада). Мы и не надеялись найти медведя и не знали, жив ли он. Когда мы прибыли в бухту на пожертвованном нам судне, я осмотрела берег в бинокль: несколько полуразрушенных зданий, пара пустых бочек из-под горючего и невероятное запустение там, где раньше, возможно, была рыбацкая стоянка. Читать далее
Медведя не было видно, пока он не поднял голову. Чуть живой зверь лежал на земле, словно потрепанный коврик. Чтобы подобраться ближе, мы сели в надувную лодку и направились к берегу. Сильный ветер приглушил шум лодки и унес наш запах. Укрывшись в одном из пустующих зданий, мы наблюдали за медведем. Он не двигался почти час. Когда животное встало, у меня перехватило дыхание. Медведь совсем плох, предупредил меня Пол, но я все равно оказалась не готова к тому, что увидела: некогда белая шерсть была полинявшей и грязной, от мощного тела остались кожа да кости. Чувствовалось, что каждый шаг причиняет несчастному боль. Мы видели, что он больной или раненый, голодает, и понимали: дни его сочтены.
Я фотографировала, а Пол записывал видео, пока медведь шел к бочкам в поисках еды; я слышала, как всхлипывают мои коллеги.
Выложив видео в Инстаграм, Пол написал: «Так выглядит голод». Он подчеркнул, что, по прогнозу ученых, белые медведи вымрут в следующем веке. И задался вопросом: будет ли вся мировая популяция (25 тысяч особей) умирать так же, как этот медведь? Пол призвал людей сделать все, что в их силах, чтобы сократить объем парниковых выбросов и предотвратить трагический финал. Однако он не говорил, что конкретно этот медведь гибнет именно из-за климатических изменений.
Это же видео с субтитрами, добавленными National Geographic, стало самым популярным за все время существования сайта журнала [речь идет об американском сайте nationalgeographic.com — примечание редактора nat-geo.ru]. Мы подсчитали, что 2,5 миллиарда человек откликнулись на отснятый материал. Однако, похоже, мы несколько переусердствовали.
Первая строчка в видеоролике сообщала: «Вот как выглядят климатические изменения», слова «климатические изменения» были выделены узнаваемым ярко-желтым. Другие информационные агентства подхватили клич, придумывая все более драматичные заголовки. Так, Washington Post писали: «"Мы стояли и плакали»: «душераздирающие» видео и фото истощенного медведя».
Наверное, не стоит удивляться тому, что люди не поняли всех тонкостей нашей работы. И все же мы были шокированы откликами. Многие выражали благодарность за то, что мы пролили свет на проблему климатических изменений, но другие злобно вопрошали, почему мы не накормили медведя, не укрыли одеялами или не отвезли к ветеринару (ничего из этого его бы не спасло).
Такая реакция показала, насколько люди далеки от природы, экологии и даже географии. Нашлись и такие, кто не хотел ничего менять в сложившейся ситуации, отрицая сам факт климатических изменений. Наш медведь стал для них очередным преувеличением защитников окружающей среды. Зато мы поняли, до какого огромного количества людей нам нужно достучаться.
Возможно, мы совершили ошибку, не рассказав историю целиком:
1) о том, как мы искали фотографию, которая предугадала бы будущее,
2) о том, что мы не знали, почему именно этот белый медведь дошел до такого состояния.
Я не могу утверждать, что этот медведь голодал из-за изменений климата, но я точно знаю, что медведям нужен плавучий лед, чтобы охотиться со льдин. Стремительное потепление в Арктике ведет к тому, что периоды отсутствия морского льда все более удлиняются с каждым годом. Из-за этого все больше медведей будут вынуждены оставаться на суше, где не смогут охотиться на тюленей и моржей, а, значит, станут медленно умирать от голода…
Не найдя ничего интересного вокруг бочек, белый медведь побрел к воде и поплыл. Пол забеспокоился, что он растратит слишком много энергии и погибнет, но медведю в воде, казалось, было легче, чем на суше. Он обогнул берег и исчез. Мы больше не видели его, но надеемся, что фотографии умирающего медведя покажут всю важность обсуждения климатических изменений, которое не должно прекращаться, пока проблема не будет решена.
А до тех пор всякий раз, как мы увидим очередное свидетельство надвигающейся катастрофы, мы будем делиться увиденным со всем миром — и постараемся, чтобы наши намерения были ясны, а наш рассказ не искажался.
Примечание редактора
С нашей стороны было слишком смело указывать на прямую связь между климатическими изменениями и конкретным голодающим белым медведем на видео. Мы сказали: «Вот к чему приводят климатические изменения». Ученые подтверждают, что существует связь между таянием морских льдов и вымиранием белых медведей, но мы не можем точно знать, почему именно этот медведь находился на грани смерти. Увидеть новую версию видео можно на natgeo.com/starvingpolarbear.