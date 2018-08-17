Залив, населенный медузами: видео
Медузы питаются зоопланктоном, приплывая в те участки моря, куда его приносит течением. Там, где скапливается зоопланктон, вскоре концентрируются и медузы. Но существуют несколько замкнутых водоемов, в которых количество медуз выросло до поражающих воображение масштабов. Самым известным является Озеро Медуз (англ. Jellyfish Lake) в архипелаге Скалистые острова (Палау).
Кроме того, несколько таких озер есть на островах Раджа Ампат в индонезийской провинции Западное Папуа. Днем это ничем не примечательные водоемы — медузы отдыхают на глубине, но ближе к вечеру они начинают подниматься к поверхности. Их так много, что они выглядят как огромный бурлящий изнутри шар, заполняющий все водное пространство.
Тысячи лет назад, когда уровень моря резко упал из-за Ледникового периода, медузы оказались заперты в образовавшихся небольших водоемах без возможности покинуть их. Тысячелетия спустя они потеряли способность жалить: этот механизм нужен им в открытых морях как средство защиты, а здесь у них естественных врагов не осталось. Но и эти неядовитые виды стрекающих — не лучшая компания для дайвинга.
Операторы AirPano отмечают, что хотя серьезной опасности погружение в «кашу» из медуз не представляет — прикосновения к чувствительным частям тела, например, к шее или губам, оказываются болезненными. Узнайте, как кораллы охотятся на ядовитых медуз.