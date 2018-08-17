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Селфи с китом в дикой природе: опыт дайвера
Австралийский дайвер совершал погружения в Полинезии, когда кит сам подплыл к нему.
Анастасия Баринова
17 августа 2018 в 12:49
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28-летний Адам Стерн (Adam Stern) профессионально занимается дайвингом и завоевал несколько наград. Недавно он отправился к берегам Королевства Тонга, тихоокеанского государства в Полинезии. Вместе с друзьями он любовался плавающими неподалеку горбатыми китами.
В один из дней огромный кит сам приблизился к спортсмену. Тот начал крутиться в воде, и кит повторял его движения. По словам Адама, танец с китом длился около получаса. Посмотрите, как синий кит посмеялся над журналистами.