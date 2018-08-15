Аллигатору напечатали хвост на 3D-принтере: видео
Хвост для аллигатора необычайно важен: он помогает маневрировать при ходьбе и плавании. В дикой природе бесхвостый аллигатор не способен догонять добычу и может быть обречен на голодную смерть. Найдя пострадавшую рептилию, экологи перевезли ее в Герпетологическое общество Феникса. Аллигатору дали имя Мистер Стаббс, и он остался жить под присмотром специалистов. Однако в 2013 году его историей заинтересовались ученые из университета Мидвестерн в Аризоне.
Они сделали для аллигатора искусственный хвост, но спустя пять лет Мистер Стаббс заметно вырос, и ему понадобился новый протез. К тому же первый был сделан по слепку хвоста другого аллигатора, что мешало Стаббсу комфортно передвигаться, ведь у каждой рептилии этого вида центр тяжести располагается индивидуально. Для разработки нового протеза нужно было «снять мерки». Подвергать животное этой процедуре, рискуя собственной жизнью, ученые не были готовы, и вместо того, чтобы делать гипсовые слепки, они использовали 3D-сканирование. Специальная программа позволила точно рассчитать размер и идеальную форму хвоста для его крепления на тело рептилии. Вскоре в дело пошла технология 3D-печати. В качестве материала снова был выбран силикон, и аллигатор получил сразу несколько съемных хвостов, которые он носит по очереди.
Обычно протезы для животных создаются на основе нейлона или полилактида (PLA), но ученые видят за силиконом большое будущее, и Стаббс, получивший недостающую часть тела, одновременно стал испытателем новой технологии. Специалисты отмечают, что эксперимент проходит успешно: аллигатор ходит и плавает практически так же, как и его здоровые сородичи.
Сейчас животное достигло зрелости, его рост замедлился, и вскоре Мистер Стаббс получит окончательную версию хвоста, которую сможет носить до конца жизни. Посмотрите, как слониха учится заново ходить с протезом ноги.