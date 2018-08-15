На Камчатке найден огромный волосатый глобстер: видео
Жители села Пахачи на северо-восточной стороне Камчатского полуострова обнаружили на берегу останки «огромного, вонючего и волосатого монстра». Ни на одно известное животное «монстр» не походил, и люди начали строить догадки. Тело могло принадлежать гигантскому осьминогу, но наличие трубчатой серой шерсти опровергало эту идею. Не исключалась версия о том, что в результате таяния вечной мерзлоты на берег была вымыта туша шерстистого мамонта.
Камчатский морской биолог Сергей Корнев с большой долей уверенности говорит о глобстере. Этим термином с 1960-х годов называют туши неопознанных существ, которые оказываются на берегу. Наиболее известным глобстером является «Монстр из Санкт-Августина»: до наших дней дошло множество фотографий.
От обычной туши глобстер отличается тем, что его невозможно идентифицировать визуально: у некоторых не было костей или других узнаваемых структур скелета и их описывали просто как кучи мяса, иногда покрытые чем-то наподобие шерсти, в то время как другие имели кости, щупальца, ласты и разного рода отростки.
После изучения большинство глобстеров оказывалось полусгнившими трупами китов или крупных акул, а найденный в 2003 году «чилийский толстячок» (Chilean Blob) представлял собой жир, высвободившийся при гниении и разложении трупа кита.
Изучение камчатского глобстера еще не проводилось: для транспортировки гигантской туши потребуется техника. Однако ученые склоняются к тому, что и он является погибшим китом, а «волосы» — это волокна его разлагающихся тканей.
Посмотрите на загадочную находку в американском штате Джорджия.