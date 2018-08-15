Сорокопут напал на живую змею: видео
Ветеринар Габриэла Бенавидес (Gabriela Benavides), специализирующаяся на диких зверях, в свободное от работы время продолжает любоваться ими. Недавно вместе с мужем она осматривала южноафриканский парк Крюгера, и за пару дней они встретили знаменитую «большую пятерку» и других интересных животных, но самое неожиданное и шокирующее зрелище поджидало их в конце поездки.
Специалисты заметили ядовитую змею вида Rhamphiophus oxyrhynchus, лежащую в яме, и уже это удивило их: в ЮАР сейчас зима, и змеи не проводят время на открытых участках. Затем к рептилии подлетел обитатель саванны, сероголовый кустарниковый сорокопут (лат. Malaconotus blanchoti). Но не успели туристы порадоваться встрече с яркой птичкой, как та начала бесстрашно вытаскивать из змеи внутренности, подлетая к ней сзади. Глаза рептилии уже были выклеваны, но при этом она была еще живой и беспомощно открывала свою пасть, пытаясь выглядеть угрожающе.
Вероятно, змея изначально была больна: этим объясняется то, что она находилась вне укрытия и не смогла дать отпор небольшой птице. Продолжая съемку, туристы надеялись, что жертва по крайней мере умрет быстро, перестав мучиться. Одновременно они отвергли собственную версию о том, что птица просто защищала свое гнездо: битва велась именно с целью добычи пропитания — подхватив в клюв кусок змеиного кишечника, сорокопут улетел, а змея осталась лежать без движения.
Сцена поразила своей жестокостью даже ветеринара, видевшего немало проявлений борьбы за выживание в дикой природе: «Это зрелище заставило нас испытать всю гамму эмоций, от волнения и сомнения до ужаса, переживания и даже сочувствия к змее, которых мы обычно боимся», — говорит она.
Узнайте про сорокопутов больше.