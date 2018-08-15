  • В Австралии начался массовый отстрел кенгуру
    Фото: Любовь Бакеева
  • В Австралии начался массовый отстрел кенгуру
    Фото: Pixabay.com
  • В Австралии начался массовый отстрел кенгуру
    Фото: Pixabay.com
Природа

В Австралии начался массовый отстрел кенгуру

Из-за сильнейшей засухи пищи всем животным уже не хватает.
Анастасия Баринова
15 августа 2018 в 13:39
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Австралийский штат Новый Южный Уэльс переживает сильнейшую за полвека засуху. Зима в этом году выдалась рекордно теплой, почти не принеся в регион долгожданных дождей. И когда по итогам июля оказалось, что за весь месяц штат получил лишь 10 мм осадков, власти признали зоной засухи 100% территории — более 800 000 км².

Среди наиболее пострадавших жителей оказались фермеры: им стало нечем кормить скот. Были организованы закупки корма из соседнего штата Виктория, но даже там его запасы стремительно подходят к концу. В результате правительство Нового Южного Уэльса разрешило начать массовый отстрел кенгуру: эти животные поедают последние остатки травы, которые нужны скоту.

Отстрел сумчатых разрешался в Австралии и ранее, но делать это могли только профессионалы по строгим квотам. Кожа кенгуру затем идет в производство сувениров и других изделий, а мясо используется в пищу, при этом из-за своей низкой жирности оно считается более полезным для здоровья.

Сейчас фермерам, желающим уберечь свои пастбища от незваных гостей, лицензии будут выдаваться без проволочек и ограничений; использовать добычу они смогут по своему усмотрению. Объясняя это решение, его авторы говорят, что в сложившейся ситуации гибель от пули для кенгуру будет гуманнее, чем долгая и мучительная смерть от голода.

Кроме того, из-за нехватки пищи кенгуру активно осваивают новые территории, но осторожности они не проявляют и выскакивают на дорогу даже в тех местах, где раньше их не видели. Рейнджеры уже зафиксировали рекордный рост ДТП с участием кенгуру.

Узнайте, зачем в Австралии отстреливают коал.

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