В Австралии начался массовый отстрел кенгуру
Австралийский штат Новый Южный Уэльс переживает сильнейшую за полвека засуху. Зима в этом году выдалась рекордно теплой, почти не принеся в регион долгожданных дождей. И когда по итогам июля оказалось, что за весь месяц штат получил лишь 10 мм осадков, власти признали зоной засухи 100% территории — более 800 000 км².
Среди наиболее пострадавших жителей оказались фермеры: им стало нечем кормить скот. Были организованы закупки корма из соседнего штата Виктория, но даже там его запасы стремительно подходят к концу. В результате правительство Нового Южного Уэльса разрешило начать массовый отстрел кенгуру: эти животные поедают последние остатки травы, которые нужны скоту.
Отстрел сумчатых разрешался в Австралии и ранее, но делать это могли только профессионалы по строгим квотам. Кожа кенгуру затем идет в производство сувениров и других изделий, а мясо используется в пищу, при этом из-за своей низкой жирности оно считается более полезным для здоровья.
Сейчас фермерам, желающим уберечь свои пастбища от незваных гостей, лицензии будут выдаваться без проволочек и ограничений; использовать добычу они смогут по своему усмотрению. Объясняя это решение, его авторы говорят, что в сложившейся ситуации гибель от пули для кенгуру будет гуманнее, чем долгая и мучительная смерть от голода.
Кроме того, из-за нехватки пищи кенгуру активно осваивают новые территории, но осторожности они не проявляют и выскакивают на дорогу даже в тех местах, где раньше их не видели. Рейнджеры уже зафиксировали рекордный рост ДТП с участием кенгуру.
Узнайте, зачем в Австралии отстреливают коал.