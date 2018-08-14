Кошачий заповедник на греческом острове ищет нового сотрудника
Жительница острова Сирос Джоан Боуэлл (Joan Bowell) спасла из трудных жизненных ситуаций множество кошек, основав для них приют God’s Little People Cat Rescue. В настоящее время здесь проживает 55 животных, но вскоре Джоан потребуется уехать по семейным делам, и она заблаговременно приступила к поиску замены на это время.
5 августа Боуэлл разместила объявление о вакансии мечты, в котором рассказала о предстоящих обязанностях. Хозяйка приюта хотела бы видеть сотрудника или сотрудницу старше 45 лет. Обязательным условием является умение водить машину, дополнительным положительным фактором может стать ветеринарное образование. Также она предупреждает, что новому управляющему нужно будет суметь социализировать замкнутых животных и знать, как правильно обращаться с еще дикими особями. Осенью соискатели, чье резюме произведет на Боуэлл наибольшее впечатление, смогут попробовать себя в качестве волонтеров (проживание предоставляется), а зарплату удачливый кандидат начнет получать с 1 ноября. Контракт заключается на полугодовой период. В это время нужно будет неустанно заботиться о пушистых подопечных: кормить, следить за состоянием их здоровья и гигиеной. В случае необходимости животное потребуется отвезти к ветеринару. Сотруднику предоставляется полностью оплаченное жилье и зарплата на уровне 500 евро в месяц. Поскольку работа в общей сложности занимает не более 4 часов в день и все расходы включены — это нормальная для Греции сумма.
Возможность пожить на берегу Эгейского моря в компании кошек, получая при этом деньги, понравилась значительно большему числу людей, чем рассчитывала Джоан. В первые же дни ей поступило более 200 резюме, и ежедневно это число растет. Женщина уже не успевает просматривать их, но обещает вовремя принять решение. Гражданам России следует учитывать, что эта вакансия им не подойдет: рабочую визу Джоан оформлять не будет, а по туристической визе ни работать, ни пребывать в Греции столь долго нельзя. Узнайте, где можно обнимать котов за деньги.