  • Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков
    Фото: Hiroyuki Motomura/zookeys
  • Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков
    Фото: Hiroyuki Motomura/zookeys
  • Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков
    Фото: Hiroyuki Motomura/zookeys
  • Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков
    Фото: Hiroyuki Motomura/zookeys
Природа

Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков

На побережье Японии ученые обнаружили новый вид карликовых морских коньков. Красочные рыбки размером с рисовое зернышко отлично маскируются, сливаясь с покрытыми водорослями скалами.
Анастасия Баринова
14 августа 2018 в 17:57
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Япония является мировым лидером по обитанию в ее водах игловых (лат. Syngnathidae) рыб: здесь насчитывается 53 рода, входящих в это семейство. Девять из их числа являются морскими коньками, притом четыре — карликовыми. Новый вид получил название Hippocampus japapigu («японская свинка»). Ученые дали рыбкам это имя вслед за дайверами, которые уже встречали необычных морских коньков на юго-востоке Японии, отметив их сходство с новорожденным поросенком. H.japapigu были обнаружены биологами, изучавшими морскую жизнь на прибрежной полосе в 300 км к югу от Токио. 15-миллиметровые существа прятались в коралловых и водорослевых рифах на небольшой глубине.

Специалисты отмечают, что яркая окраска рыбок напоминает орнамент бута, популярный в восточной культуре. Она служит морским конькам отличной маскировкой, позволяя полностью сливаться с подводным пейзажем. «Японские свинки» также являются носителями трехгранного гребня на верхней части спины, но его функция пока остается загадкой — возможно, он используется в брачных ритуалах для привлечения партнеров. На спине у них есть жаберная щель, но только в одном экземпляре, тогда как у других морских коньков эти части тела парные и находятся ниже головы. «Все равно что иметь нос, растущий на тыльной стороне шеи», — отмечают ихтиологи. Читать далее

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