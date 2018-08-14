Цветные «свинки»: в Японии открыли новый вид морских коньков
Япония является мировым лидером по обитанию в ее водах игловых (лат. Syngnathidae) рыб: здесь насчитывается 53 рода, входящих в это семейство. Девять из их числа являются морскими коньками, притом четыре — карликовыми. Новый вид получил название Hippocampus japapigu («японская свинка»). Ученые дали рыбкам это имя вслед за дайверами, которые уже встречали необычных морских коньков на юго-востоке Японии, отметив их сходство с новорожденным поросенком. H.japapigu были обнаружены биологами, изучавшими морскую жизнь на прибрежной полосе в 300 км к югу от Токио. 15-миллиметровые существа прятались в коралловых и водорослевых рифах на небольшой глубине.
Специалисты отмечают, что яркая окраска рыбок напоминает орнамент бута, популярный в восточной культуре. Она служит морским конькам отличной маскировкой, позволяя полностью сливаться с подводным пейзажем. «Японские свинки» также являются носителями трехгранного гребня на верхней части спины, но его функция пока остается загадкой — возможно, он используется в брачных ритуалах для привлечения партнеров. На спине у них есть жаберная щель, но только в одном экземпляре, тогда как у других морских коньков эти части тела парные и находятся ниже головы. «Все равно что иметь нос, растущий на тыльной стороне шеи», — отмечают ихтиологи. Читать далее
Удивляет и место, которое H.japapigu выбрали для жизни: в ряде районов вода зимой становится очень холодной, а летом сильно нагревается, а большинство морских коньков не любит контрастные колебания температуры. Еще одним необычным отличием стало то, что остальные рыбы этого рода живут на значительно большей глубине, чем новый вид морских коньков. Питаются «японские свинки» мелкими ракообразными и ведут активный (ученые даже называют его «игривым») образ жизни. Больше о них пока ничего не известно: миниатюрный размер и пестрый камуфляж позволяют им успешно скрываться и от хищников, и от людей. Узнайте об экологических проблемах, с которыми сталкиваются морские коньки.