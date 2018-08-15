Природа

Морские птицы: борьба за жизнь

Морские птицы несут катастрофические потери. Чтобы спасти этих пернатых, мы должны как можно больше узнать о них.
Текст: Джонатан Франзен Фото: Томас Пешак
15 августа 2018 в 19:44
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  • Морские птицы: борьба за жизнь
    Между снимком колонии перуанского пеликана, сделанным в 1907 году на островах Лобос-де-Афуэра (Перу) и усеянным костями пейзажем, запечатленным на том же самом месте в 2017-м, лежат 110 лет потерь, вызванных безудержным сбором гуано и переловом рыбы. Голод вкупе с дождями, принесенными Эль-Ниньо, вероятно, сгубил большинство птенцов в предыдущий сезон размножения. Фото: Робрет Э. Кокер, National Geographic Creative (архивный снимок)

Представьте себе изящную серую птицу, размером со скворца, которая большую часть жизни проводит в открытом океане.

В любую погоду пепельная качурка — теплокровное существо массой менее 40 граммов — ищет в холодных волнах мелкую рыбешку и морских беспозвоночных. Ее лапки в полете свисают вниз, касаясь пальцами поверхности воды, как будто она неуверенно, словно апос-тол Петр, бредет по волнам. Несмотря на то что качурки широко распространены и многочисленны, представители этого вида — редки и встречаются только в водах Калифорнии. Сильный мускусный запах выдает серых качурок даже в тумане. Привольнее всего они чувствуют себя на воде, а для откладки яиц и выведения птенцов выбирают отдаленные острова. Чтобы не привлекать хищников, гнездятся они в норах и в расщелинах скал, прилетают и улетают только ночью.

В национальном природном заповеднике на островах Фараллон, в 50 километрах к западу от прохода Золотые Ворота, соединяющего залив Сан-Франциско с Тихим океаном, группа местных художников построила подобие ледяной иглу, только из старых бетонных блоков. Маленькая дверца ведет в узкий лаз, облицованный оргстеклом. Если вы залезете туда летней ночью и посветите красным фонарем (красный свет меньше беспокоит птиц), то увидите пепельную качурку, терпеливо высиживающую яйцо между блоками. Она кажется еще меньше и беззащитнее, чем на воде. А еще вы сможете услышать ночную песню одной из ее невидимых соседок: мягкое и мелодичное курлыканье, доносящееся из камней как голос из другого мира — мира морских птиц, раскинувшегося на две трети планеты, но по большей части невидимого для людей.

До недавних пор «невидимость» спасала их, подобно волшебному плащу. Но теперь, когда инвазивные хищники и рыбный промысел угрожают их существованию, морские птицы нуждаются в помощи людей. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№178, июль 2018).
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