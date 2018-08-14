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Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Рыба-прилипала Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Осьминог Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Удильщик Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Менёк Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Голотурия Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Актинии на моллюске Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Химера Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
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Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
В Баренцевом и Норвежском морях живут самые разные существа: помимо десятков видов рыб, это яркие морские звезды, скаты, морские пауки и другие представители фауны. Работая на рыболовецких судах, житель Мурманска Роман Федорцов часто видит необычных представителей фауны, случайно попадающих в сети.
Промысловой ценности они не представляют, и Роман фотографирует их, а затем возвращает в море — правда, многие особи, попавшие в сети, погибают.
На морских обитателях нередко живут паразиты — например, Sphyrion lumpi. Перед тем, как употребить рыбу в пищу, их необходимо удалить.
Необычным случайным уловом стал «кошелек русалки» — небольшая капсула, в которую некоторые виды акул и скатов откладывают свои яйца или зародышей. Посмотрите другие фотоподборки Романа Федорцова.