  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Рыба-прилипала Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Осьминог Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Удильщик Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Менёк Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Голотурия Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Актинии на моллюске Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Химера Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Макрурус Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
Природа

Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова

Рыбак из Мурманска знакомит с удивительными подводными обитателями, попадающими в сети.
Анастасия Баринова
14 августа 2018 в 13:46
8248

В Баренцевом и Норвежском морях живут самые разные существа: помимо десятков видов рыб, это яркие морские звезды, скаты, морские пауки и другие представители фауны. Работая на рыболовецких судах, житель Мурманска Роман Федорцов часто видит необычных представителей фауны, случайно попадающих в сети.

Промысловой ценности они не представляют, и Роман фотографирует их, а затем возвращает в море — правда, многие особи, попавшие в сети, погибают.

  • Экзотика северных морей: фотографии от Романа Федорцова
    Фото: rfedortsov_official_account/Instagram
В числе таких животных — кукумария (лат. Cucumaria): род иглокожих из класса голотурий. Несмотря на непривлекательный вид, ее можно использовать в пищу (как правило, в вареном, сушеном или консервированном виде), однако рыболовецкие суда ориентируются на треску и другую рыбу.



На морских обитателях нередко живут паразиты — например, Sphyrion lumpi. Перед тем, как употребить рыбу в пищу, их необходимо удалить.



Необычным случайным уловом стал «кошелек русалки» — небольшая капсула, в которую некоторые виды акул и скатов откладывают свои яйца или зародышей. Посмотрите другие фотоподборки Романа Федорцова.

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