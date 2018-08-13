Любовь двух дьяволов: видео из Тасмании
Экологи из организации Save the Tasmanian Devil Program ведут наблюдения за жизнью тасманийских дьяволов. Недавно на юго-западном побережье штата были установлены ловушки и видеокамеры. В ловушку планировалось поймать одну или несколько особей для изучения в лабораторных условиях; затем звери вернулись бы в естественную среду обитания.
О реализации этого этапа программы пока не сообщается, зато ученые поделились необычным открытием: оказалось, что тасманийские дьяволы имеют крепкие социальные связи. В объектив камеры попала пара зверей: они приблизились к ловушке вместе, но самец оказался пойман. Оставшись одна, самка ждала его на протяжении четырех часов. Она обнюхивала и осматривала неожиданное препятствие, а под конец прилегла у входа.
Долгое время тасманийских дьяволов считали одиночными животными. Правда, недавно на основе генетических тестов, проведенных на острове Марайа в рамках поиска методов борьбы с раком, ученые обнаружили, что этим животным свойственна моногамия: выбрав вторую половинку в юном возрасте, они остаются с нею до конца. А теперь была задокументировано свидетельство крепкой эмоциональной связи между двумя особями.
Тасманийский дьявол относится к вымирающим видам животных: в наши дни он остался только на острове Тасмания. Прежде этот зверь из семейства хищных сумчатых также водился в Австралии, но приблизительно 600 лет назад проиграл борьбу собакам динго. В Тасмании у него мало естественных врагов: агрессивный нрав и сила позволяют справляться почти с любым неприятелем. Однако популяция, сильно поредевшая после борьбы фермеров с этими хищниками, теперь не может восстановиться из-за вирусного рака: им заражено не менее 80% сумчатых дьяволов, и лечение пока не найдено.
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