Раскрути опоссума за хвост: дикий фестиваль во Флориде
Фестиваль Wausau Possum нельзя назвать известным: он проводится в Уосау (Флорида) — поселке, где живет не более 400 человек. И хотя спустя полвека после его возникновения в 1969 году сюда стало приезжать до 10 000 гостей, внимание природоохранных организаций мероприятие привлекло только сейчас.
В основном, программа Wausau Possum Festival предлагает развлечения для всей семьи, такие как дегустация блинчиков, конкурс красоты или массовый забег. Однако есть и другая часть. В частности, для «аукциона опоссумов» этих зверей подвешивают за хвост и вращают из стороны в сторону. Деньги отправляются на текущие нужды города, но защитники животных настаивают, что никакая цель не оправдывает такие мучения. Само по себе появление на сцене и участие в подобных манипуляциях — огромный стресс для любого зверя, но опоссумы к тому же являются ночными животными, и шоу в разгар дня еще более пагубно отражается на их здоровье. Животные демонстрируют все признаки страха: их глаза стекленеют, изо рта капает пена. За некоторых опоссумов дают 1300 долларов — в основном, крупными суммами разбрасываются местные политики в рамках своих кампаний. Горожане говорят, что праздник является семейной традицией и что ни один мэр Уосау за 49 лет фестиваля не пропустил его. «Живые лоты», испытавшие невероятный стресс, выпускаются затем в дикую природу, где имеют меньше шансов на выживание, чем здоровые сородичи.