  • Раскрути опоссума за хвост: дикий фестиваль во Флориде
    Фото: Wausau Possum Festival
  • Раскрути опоссума за хвост: дикий фестиваль во Флориде
    Фото: Wausau Possum Festival
  • Раскрути опоссума за хвост: дикий фестиваль во Флориде
    Фото: Wausau Possum Festival
Природа

Раскрути опоссума за хвост: дикий фестиваль во Флориде

Почти 50 лет назад в американской деревне возникла традиция использовать опоссумов для ежегодного праздника. В XXI веке фестиваль уже не соответствует законам о защите животных.
Анастасия Баринова
13 августа 2018 в 16:21
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Фестиваль Wausau Possum нельзя назвать известным: он проводится в Уосау (Флорида) — поселке, где живет не более 400 человек. И хотя спустя полвека после его возникновения в 1969 году сюда стало приезжать до 10 000 гостей, внимание природоохранных организаций мероприятие привлекло только сейчас.

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