Дымчатый лягушкорот снова может летать: в Австралии провели необычную операцию
В Австралии и Тасмании обитает удивительная птица — дымчатый лягушкорот (лат. Podargus strigoides). Имя всему семейству дано за внешнее сходство с земноводными, а второе название описывает окраску этих птиц (бывают еще, например, филиппинские и длиннохвостые лягушкороты).
Они — непревзойденные мастера камуфляжа (вот доказательство), что позволяет им скрываться от хищников, однако они, как и любые представители фауны, сталкиваются с другими опасностями.
Недавно один из лягушкоротов застрял в колючей проволоке. Пытаясь выбраться, он повредил перья на крыльях. К счастью, его вовремя заметили люди и принесли в клинику Brisbane Bird and Exotics Veterinary Services, куда как раз доставили ещё одного лягушкорота с тяжелыми, несовместимыми с жизнью, травмами: эту особь сбила машина на скорости 100 км/ч.
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По решению ветеринара Анетт Бёрд (Anette Bird) вторая птица стала донором: её перья пересадили другой — у неё были шансы выжить.
Ветеринар раньше не проводила операции на лягушкоротах, но помогла практика в охотничьей клинике в Дубае: там ей доводилось лечить травмированных соколов. Новый пациент получил кличку Коура. Доктор вставила ему имплант на основе бамбуковой палочки и перьев погибшей в ДТП птицы. Вся операция заняла 45 минут, еще 5 дней лягушкорот проходил реабилитацию, а затем был выпущен обратно в свою среду обитания.
Ветеринар поясняет, что травма Коура не была смертельной, и если бы он сам освободился от проволоки — перья отросли бы за несколько месяцев, но все это время птице пришлось бы провести на земле. Это уменьшает шансы найти пропитание и увеличивает риск встречи с хищниками.
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