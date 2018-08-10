Траур в мире животных: косатка не расстаётся с умершим детёнышем 16 дней
24 июля морские биологи заметили у берегов Британской Колумбии (провинция Канады) 20-летнюю косатку J35 (еще одно имя — Талква), которая поддерживала у поверхности умершего детёныша.
Талква у острова Сан-Хуан (северо-западное побережье штата Вашингтон, США). Автор видео: Michael Weiss, of the University of Exeter, working with the Center for Whale Research
Малыш погиб спустя полчаса после появления на свет, oднако J35 до сих пор не смогла вернуться к нормальной жизни после утраты.
Удерживая тело детёныша за плавник и подталкивая головой, она проплыла больше 1600 км вдоль побережья Британской Колумбии и североамериканского штата Вашингтон.
Каждый раз, когда труп детеныша выскальзывал и начинал тонуть, самке приходилось делать по шесть-семь глубоких вдохов и глубоко нырять, чтобы вернуть его на поверхность.
Она держится поодаль от других косаток из семьи J и, по-видимому, не охотится. Не установлено, добывают ли сородичи для неё пропитание (как поясняют специалисты, косатка её возраста может прожить до месяца без еды — но у Талквы совсем недавно закончилась беременность, и точно оценить её состояние сложно).
Первые несколько суток останки детеныша были невредимы (видимо, этому способствовала холодная вода) — но теперь они начинают разлагаться.
Ученые опасаются за здоровье самки: истощение может помешать ей эффективно охотиться. Кроме того, столь долгая скорбь, ранее не замеченная у её сородичей, может свидетельствовать о серьёзных психологических проблемах, а значит, даже попрощавшись с малышом, J35 может оказаться не способной адекватно реагировать на ежедневные вызовы, с которыми она сталкивается в своей среде обитания.
Люди не могут помочь несчастной матери: остается лишь наблюдать за её поведением. При этом биологи напоминают, что J35 относится к малочисленной семье «южных резидентных» косаток. В семье J осталось лишь 75 особей — и J35 стала первой самкой, которая принесла потомство за эти три года. Одна из причин — нехватка пропитания: в привычной им акватории встречается все меньше лосося и другой рыбы.
Биологи призывают пересмотреть квоты на рыболовство, чтобы вернуть в акваторию лосося и спасти таким образом популяцию косаток.
«Похоронные» ритуалы у морских млекопитающих изучены достаточно хорошо: ученым известно, что китообразные подолу остаются рядом с умершими сородичами. Но до сих пор ни разу не был описан случай такого продолжительного траура.