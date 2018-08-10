  • Траур в мире животных: косатка не расстаётся с умершим детёнышем 16 дней
    Фото: Taylor Shedd, Soundwatch / Taken under NMFS permit 21114 / seattletimes.com
  • Траур в мире животных: косатка не расстаётся с умершим детёнышем 16 дней
    Фото: Ken Balcomb / Center for Whale Research
Природа

Траур в мире животных: косатка не расстаётся с умершим детёнышем 16 дней

Учёные продолжают наблюдать за косаткой, которая недавно потеряла новорождённого детёныша. Здоровье матери, не способной вернуться к нормальной жизни после трагедии, вызывает беспокойство.
Анастасия Баринова
10 августа 2018 в 14:41
2343

24 июля морские биологи заметили у берегов Британской Колумбии (провинция Канады) 20-летнюю косатку J35 (еще одно имя — Талква), которая поддерживала у поверхности умершего детёныша.

Талква у острова Сан-Хуан (северо-западное побережье штата Вашингтон, США). Автор видео: Michael Weiss, of the University of Exeter, working with the Center for Whale Research

Малыш погиб спустя полчаса после появления на свет, oднако J35 до сих пор не смогла вернуться к нормальной жизни после утраты.

Удерживая тело детёныша за плавник и подталкивая головой, она проплыла больше 1600 км вдоль побережья Британской Колумбии и североамериканского штата Вашингтон.

Каждый раз, когда труп детеныша выскальзывал и начинал тонуть, самке приходилось делать по шесть-семь глубоких вдохов и глубоко нырять, чтобы вернуть его на поверхность.

Она держится поодаль от других косаток из семьи J и, по-видимому, не охотится. Не установлено, добывают ли сородичи для неё пропитание (как поясняют специалисты, косатка её возраста может прожить до месяца без еды — но у Талквы совсем недавно закончилась беременность, и точно оценить её состояние сложно).

Читать далее

Тоже интересно

Похоронный ритуал у слонов

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Российские и немецкие физики открыли тайну пирамиды Хеопса
Тоже интересно
Видео: как дельфины появляются на свет
Видео: как дельфины появляются на свет
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета