Ледяной обстрел: гигантский град убил птиц в американском зоопарке
Штат Колорадо известен своей непредсказуемой погодой, которая часто не соответствует сезону. Летом нынешнего года по территории округа Эль-Пасо пронесся необычно сильный шторм с крупным градом, который начался неожиданно, «как гром среди ясного неба» — отмечается на сайте зоопарка. Под ударом разыгравшейся стихии оказался зоопарк Cheyenne Mountain Zoo в Колорадо-Спрингс. На видео можно заметить, как медведи спешно покидают открытое пространство вольера, направляясь в свое убежище под ледяным обстрелом.
К настоящему времени известно о повреждении как минимум 400 автомобилей на парковке. Кроме того, в зоопарке разбито множество вольеров и погибли две птицы: четырехлетняя мускусная утка по кличке Дейзи и 13-летний стервятник Мотсвари. Еще один стервятник ранен, состояние остальных обитателей сейчас проверяют специалисты. На момент начала бури на территории зоопарка находилось около 3400 посетителей, 14 человек — в том числе сотрудники — пострадали, пятерым потребовалась госпитализация. Людям, застигнутым стихией в парке, не разрешили вернуться домой на своих машинах — их эвакуировали на автобусах. В пригороде Колорадо-Спрингс, городе Форт-Карсон (Fort Carson), также повреждены сотни машин и 750 зданий; в крыше и стенах передвижного бассейна насчитали более 300 пробитых отверстий. Полностью итоги еще не подведены, но специалисты полагают, что шторм стал самым сильным в истории Эль-Пасо. Между тем регион еще не успел оправиться от последствий мощной бури, которая прокатилась здесь 13 июня.