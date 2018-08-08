  • Ледяной обстрел: гигантский град убил птиц в американском зоопарке
    Фото: whatthehailroofing/Instagram
  • Ледяной обстрел: гигантский град убил птиц в американском зоопарке
    Фото: texytile/Instagram
Природа

Ледяной обстрел: гигантский град убил птиц в американском зоопарке

6 августа в американском городе Колорадо-Спрингс выпал крупный град. Среди пострадавших от шаров льда размером с теннисный мяч оказались обитатели местного зоопарка.
Анастасия Баринова
8 августа 2018 в 19:05
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Штат Колорадо известен своей непредсказуемой погодой, которая часто не соответствует сезону. Летом нынешнего года по территории округа Эль-Пасо пронесся необычно сильный шторм с крупным градом, который начался неожиданно, «как гром среди ясного неба» — отмечается на сайте зоопарка. Под ударом разыгравшейся стихии оказался зоопарк Cheyenne Mountain Zoo в Колорадо-Спрингс. На видео можно заметить, как медведи спешно покидают открытое пространство вольера, направляясь в свое убежище под ледяным обстрелом.

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