В парке «Земля леопарда» замечен редчайший козел
Амурский горал (лат. Naemorhedus caudatus) населяет горные леса юго-восточной России, северо-восточной части Китая и Корейского полуострова. Также амурского горала называют длиннохвостым, восточным или китайским. Животное относится к уязвимым видам и занесено в Красную книгу Российской Федерации.
Горал — небольшой парнокопытный обитатель гор и скалистых местностей. Он напоминает одновременно козла и антилопу и покрыт густой, пушистой шерстью. Также горал носит небольшие и на вид совсем не опасные, но крепкие и острые рога.
Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700−900 этих животных. В Приморском крае самые крупные скопления горала находятся в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, а в юго-западном Приморье горалы не встречались с начала 70-х годов прошлого века.
Только в 2012 году, еще до создания национального парка, был отмечен единичный случай его посещения горалом, что вызвало интерес зоологов: до этого момента вид считался исчезнувшим на этой территории. Но сейчас, спустя шесть лет, фотоловушки подтвердили постоянное присутствие горалов в парке: в объективах камер в течение нескольких месяцев оказались сразу две особи — уже известный горал пришел вместе с новичком. Их отличили по форме рогов, которые являются своеобразным «паспортом» животного. Специалисты заповедника отмечают, что горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока. Читать далее
Основным фактором, препятствующим расселению амурского горала, является недостаток пригодных для его обитания мест. Эти копытные пасутся в горах, где зимой сильный ветер сдувает снег, открывая доступ к пучкам травы, желудям и другой пище. На «Земле леопарда» горы с открытыми скальниками есть только на севере, где и были замечены редкие животные. А вот глубокий снег для горала смертельно опасен: в отличие от других копытных, он не умеет добывать пропитание, разбивая снежную толщу копытами.
Тем не менее наличие небольшой, но устойчивой группы горалов на «Земле леопарда» позволяет предположить, что природоохранные меры оказались эффективными. В число подбных мер входят борьба с браконьерством и ежегодная подкормка остальных копытных. До тех пор, пока леопарды и прочие хищники в изобилии имеют кормовую базу — у редких животных, таких, как амурский горал, появляется шанс на выживание и восстановление популяции. Узнайте о парке «Земля леопарда» больше.