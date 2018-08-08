  • В парке «Земля леопарда» замечен редчайший козел
    Фото: Leopard-land.ru
  • В парке «Земля леопарда» замечен редчайший козел
    Фото: Leopard-land.ru
Природа

В парке «Земля леопарда» замечен редчайший козел

Фотоловушки парка в Приморском крае «Земля леопарда» зафиксировали двух краснокнижных горалов — самых редких копытных животных юго-западного Приморья.
Анастасия Баринова
8 августа 2018 в 14:33
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Амурский горал (лат. Naemorhedus caudatus) населяет горные леса юго-восточной России, северо-восточной части Китая и Корейского полуострова. Также амурского горала называют длиннохвостым, восточным или китайским. Животное относится к уязвимым видам и занесено в Красную книгу Российской Федерации.

Горал — небольшой парнокопытный обитатель гор и скалистых местностей. Он напоминает одновременно козла и антилопу и покрыт густой, пушистой шерстью. Также горал носит небольшие и на вид совсем не опасные, но крепкие и острые рога.

Общая численность этих представителей подсемейства козлиных науке не известна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки, основная часть которых сосредоточена у подножий гор в восточной части Приморского края. Всего в регионе насчитывается около 700−900 этих животных. В Приморском крае самые крупные скопления горала находятся в Сихотэ-Алинском и Лазовском заповедниках, а в юго-западном Приморье горалы не встречались с начала 70-х годов прошлого века.

Только в 2012 году, еще до создания национального парка, был отмечен единичный случай его посещения горалом, что вызвало интерес зоологов: до этого момента вид считался исчезнувшим на этой территории. Но сейчас, спустя шесть лет, фотоловушки подтвердили постоянное присутствие горалов в парке: в объективах камер в течение нескольких месяцев оказались сразу две особи — уже известный горал пришел вместе с новичком. Их отличили по форме рогов, которые являются своеобразным «паспортом» животного. Специалисты заповедника отмечают, что горал — единственный представитель полорогих копытных на юге Дальнего Востока. Читать далее

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