Гиены отбирают добычу у львиц: видео
Львов называют царями зверей, но в жизни им нередко приходится идти на уступки другим животным — пусть не самым сильным, зато более многочисленным. Именно эту сцену наблюдал один из рейнджеров Национального парка Крюгера в ЮАР. Несмотря на свой большой опыт работы, удивлен был даже он: не каждый день можно увидеть, как бесстрашные львы уступают свою добычу практически без боя. Автор видео поясняет, что с утра он вместе с коллегами следил за львицами, которые преследовали импал. Но когда им попался более массивный, а значит более сытный бородавочник (лат. Phacochoerus africanus), хищницы переключили свое внимание на него.
Загнанное животное сопротивлялось и кричало, именно это и привлекло внимание гиен. Дождавшись, пока львицы приступили к трапезе, они медленно начали приближаться к ним, угрожающе скалясь и запугивая охотниц саванны шумными звуками, похожими на кудахтанье и смех. Собрав стаю, насчитывавшую не менее 15 особей, гиены набросились на «цариц» и без труда прогнали их. Одна львица своевременно оценила опасность и ретировалась незамедлительно, а другая немного замешкалась и покинула место сражения с потерями — ее несколько раз покусали (а ведь челюсти гиен считаются одними из самых мощных среди хищников). Победителям же осталась туша бородавочника, которую те торжествующе бросились делить и разорвали в считанные минуты.
Посмотрите, как гиены атакуют леопарда.