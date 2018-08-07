Найден рекордсмен по скорости полового созревания среди всех позвоночных
Некоторые рыбы научились существовать в условиях, которые окажутся губительными для других. Например, в Африке они приспособилась жить и оставлять потомство в необыкновенно мутных и мелких ручьях, которые вдобавок регулярно пересыхают. Правда, для этого им пришлось выработать свою тактику.
Чешские ученые изучали нотобранха Фурцера (лат. Nothobranchius furzeri) — лучеперых рыб из Мозамбика и Зимбабве, населяющих мелкие озера. Когда вода уходит, все рыбки погибают, и в сухой грязи остается только их икра. В состоянии спячки зародыши остаются до тех пор, пока вновь не начинают идти дожди, и тогда рыбки вылупляются из икринок. Молодняк растет очень быстро, успевая отложить новую икру до пересыхания водоема.
Стадии их короткого жизненного цикла удобно изучать в лаборатории — так установили, что половая зрелость у этих рыбок наступает за 18 дней.
А недавно выяснилось, что в природе созревание идёт еще быстрее. Во время экспедиции 2016 года исследователи наблюдали за популяциями рыбок, обитающих в восьми водоемах южного Мозамбика. За две недели некоторые особи выросли в 10 раз (с 5 до 54 миллиметров) и стали способны к воспроизведению рода.
Авторы работы отмечают, что с этими показателями нотобранхи являются чемпионами среди позвоночных. Ускоренный репродуктивный цикл им необходим, поскольку многие водоемы пересыхают через 3−5 недель, и за столь короткий срок рыбкам нужно успеть продолжить свой род. При этом интересной особенностью является то, что в гибернацию нотобранхи впадают в стадии эмбриона.
Узнайте, зачем в спячку впадают лори.