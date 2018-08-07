  • Найден рекордсмен по скорости полового созревания среди всех позвоночных
    Фото: Milan Vrtílek Jakub Žák Martin Pšenička Martin Reichard / Current Biology
  • Найден рекордсмен по скорости полового созревания среди всех позвоночных
    Фото: ЗооМикс/YouTube
Природа

Найден рекордсмен по скорости полового созревания среди всех позвоночных

Рекордно раннее половое созревание — не роскошь, а шанс спасти своё племя от вымирания.
Анастасия Баринова
7 августа 2018 в 13:24
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Некоторые рыбы научились существовать в условиях, которые окажутся губительными для других. Например, в Африке они приспособилась жить и оставлять потомство в необыкновенно мутных и мелких ручьях, которые вдобавок регулярно пересыхают. Правда, для этого им пришлось выработать свою тактику.

Чешские ученые изучали нотобранха Фурцера (лат. Nothobranchius furzeri) — лучеперых рыб из Мозамбика и Зимбабве, населяющих мелкие озера. Когда вода уходит, все рыбки погибают, и в сухой грязи остается только их икра. В состоянии спячки зародыши остаются до тех пор, пока вновь не начинают идти дожди, и тогда рыбки вылупляются из икринок. Молодняк растет очень быстро, успевая отложить новую икру до пересыхания водоема.

Стадии их короткого жизненного цикла удобно изучать в лаборатории — так установили, что половая зрелость у этих рыбок наступает за 18 дней.

А недавно выяснилось, что в природе созревание идёт еще быстрее. Во время экспедиции 2016 года исследователи наблюдали за популяциями рыбок, обитающих в восьми водоемах южного Мозамбика. За две недели некоторые особи выросли в 10 раз (с 5 до 54 миллиметров) и стали способны к воспроизведению рода.

  • Найден рекордсмен по скорости полового созревания среди всех позвоночных
    Фото: M.Vrtílek, J.Zak, M.Reichard

Авторы работы отмечают, что с этими показателями нотобранхи являются чемпионами среди позвоночных. Ускоренный репродуктивный цикл им необходим, поскольку многие водоемы пересыхают через 3−5 недель, и за столь короткий срок рыбкам нужно успеть продолжить свой род. При этом интересной особенностью является то, что в гибернацию нотобранхи впадают в стадии эмбриона.

Узнайте, зачем в спячку впадают лори.

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