В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
Утром в воскресенье жители города Даргавилл — север Новой Зеландии — обнаружили на пляже двух горбачей: одного взрослого кита и молодую особь. Застряв на мелководье, киты не могли сдвинуться с места.
На помощь пришли специалисты из организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah («Проект Иона»).
Вместе с представителями местного департамента охраны природы и десятками волонтеров экологи пытались вернуть китов обратно в море во время прилива. Люди поливали обессиленных животных водой, накрывали влажными полотенцами и с помощью техники рыли каналы.
Специалисты рассчитывали, что во время прилива вода, дойдя до животных по каналу, поможет им вернуться в открытое море. Однако план провалился: когда вода снова схлынула, они все еще оставались на береговой линии.
Спасательная операция была приостановлена с наступлением темноты и возобновлена утром в понедельник. К сожалению, юный кит к этому времени погиб. Спасение взрослого кита продолжается.
Экологи точно не знают, как киты оказались на мелководье. Внешних травм на их телах не заметно, и специалисты не исключают, что молодой неопытный кит случайно подплыл слишком близко к берегу в момент прилива, а затем вместе с соплеменником оказался в ловушке среди песка. Посмотрите, как выглядят сельдяные короли, застрявшие на берегу.