  • В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
    Фото: Project Jonah New Zealand
  • В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
    Фото: Project Jonah New Zealand
  • В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
    Фото: Project Jonah New Zealand
  • В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
    Фото: Project Jonah New Zealand
  • В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео
    Фото: Project Jonah New Zealand
Природа

В Новой Зеландии спасают застрявших на берегу китов: видео

На пляже Новой Зеландии обнаружили двух горбатых китов. Спасательная операция продолжается вторые сутки.
Анастасия Баринова
6 августа 2018 в 16:41
5427

Утром в воскресенье жители города Даргавилл — север Новой Зеландии — обнаружили на пляже двух горбачей: одного взрослого кита и молодую особь. Застряв на мелководье, киты не могли сдвинуться с места.

На помощь пришли специалисты из организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah («Проект Иона»).

Вместе с представителями местного департамента охраны природы и десятками волонтеров экологи пытались вернуть китов обратно в море во время прилива. Люди поливали обессиленных животных водой, накрывали влажными полотенцами и с помощью техники рыли каналы.

Специалисты рассчитывали, что во время прилива вода, дойдя до животных по каналу, поможет им вернуться в открытое море. Однако план провалился: когда вода снова схлынула, они все еще оставались на береговой линии.

Спасательная операция была приостановлена с наступлением темноты и возобновлена утром в понедельник. К сожалению, юный кит к этому времени погиб. Спасение взрослого кита продолжается.


Экологи точно не знают, как киты оказались на мелководье. Внешних травм на их телах не заметно, и специалисты не исключают, что молодой неопытный кит случайно подплыл слишком близко к берегу в момент прилива, а затем вместе с соплеменником оказался в ловушке среди песка. Посмотрите, как выглядят сельдяные короли, застрявшие на берегу.

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