Как выглядит хабуб: фото и видео из Аризоны
Мощную песчаную бурю в Египте и Аравии именуют «хабуб». Стремительное, до 60 км/ч, движение холодного атмосферного фронта образует мощное, плотное облако пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. При этом пыль поднимается вверх на полтора-два километра.
Это слово позаимствовали жители других стран: в частности, им пользуются в штате Аризона, где в сезон муссонов постоянно формируются подобные природные явления.
Сильнейшие ветра сбивают пыль и песок в гигантскую движущуюся стену. Специалисты отмечают, что хотя здесь хабубы формируются реже, чем в арабских странах, но они не уступают им по мощности. При скорости ветра свыше 120 км/ч аризонская стена пыли может достигать высоты 3000 метров.
С июля 2018 над Аризоной уже прокатились три крупных хабуба, которые привели к ДТП и повреждениям линий электропередач. Было разрушено несколько передвижных домов; сообщается о травмах, которые получили люди.
Метеорологи говорят, что частота возникновения хабубов зависит от продолжительности засухи. И поскольку в Аризоне давно не было дождей — следует ожидать новых бурь. С другой стороны, хабуб может предшествовать сильным грозовым ливням, что дает штату надежду на окончание засушливого периода.
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