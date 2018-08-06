Забег броненосцев за удовольствием
Бразильскому экологу Нине Аттиас, которая годами изучала три из двадцати видов броненосцев, повезло. Диссертация Нины была посвящена шестипоясному броненосцу (Euphractus sexcinctus, внизу) и его брачным ритуалам. В бразильских болотах Пантанал любовные похождения шестипоясных броненосцев длятся весь год. Самцы идут на запах течной самки, а она, по словам Нины, стремится убежать. «Можно увидеть самку, мчащуюся во весь опор, а за ней будет бежать целая стая самцов. Когда самый проворный наконец догоняет самку, они спариваются прямо на бегу». Пара не расстается, даже когда их догоняют другие самцы. Этому способствует физиология самца: из всех млекопитающих у броненосцев самый большой пенис по отношению к длине тела (у шестипоясного он достигает 15 сантиметров при длине тела в 33 сантиметра). Если спаривание на бегу проходит успешно, через 60−65 дней самка рожает одного или двух детенышей.
Но размножение не гарантирует выживание вида. Поэтому в Бразилии разработан план по его сохранению. В штате Пиауи выделили большую охраняемую зону, а штат Мату-Гросу-ду-Сул при поддержке Института охраны диких животных, где работает Нина, планирует следить за гигантским броненосцем как за видом-индикатором — наличие этих животных свидетельствует: работа по сохранению среды обитания ведется успешно.