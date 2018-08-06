Природа

Спасительница акул

Джессика Крэмп помогла прекратить торговлю акулами на островах Кука, а теперь выясняет: способен ли закон защитить хищниц?
Текст: Нина Строклик Фото: Энди Манн
6 августа 2018 в 18:44
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  • Спасительница акул
    Джессика в водах Раротонги, крупнейшего из островов Кука.

О том, что они живут в крупнейшем в мире заповеднике акул, юные Конини Ронго и Белла Смит узнали неожиданно — когда разбирались с потрохами желтоперого тунца на лодочной пристани.

Девушкам по 17 лет, и они заняты нарезкой рыбных потрохов рядом с рыболовецкими судами порта Раротонга, самого большого острова из 15 островов Кука. Конини и Белла вызвались помочь морскому биологу Джессике Крэмп разместить подводные камеры, которые будут снимать акул. Но сначала нужно было заняться грязной работой — приготовить наживку. Пока девочки заняты, Джессика (ее проект спонсируют National Geographic и Rolex) рассказывает им историю заповедной территории площадью 196 миллионов гектаров.

Воды, омывающие рифы южнотихоокеанских островов Кука, кишат акулами. В 2011 году Джессика переехала сюда, чтобы помочь создать морской заповедник. Полтора года спустя вышел закон, предусматривающий штраф не менее 73 тысяч долларов за продажу или вывоз фрагментов акульих туш в исключительной экономической зоне Острова Кука.

Теперь Джессика хочет установить спутниковые маячки на спинах 28 акул и отслеживать их перемещения. Дело в том, что о местных акулах мало что известно: ученые не знают, куда и насколько далеко они уплывают, а эти данные необходимы специалистам, работающим по программе защиты акул.

Уже в лодке Джессика учит девушек прикреплять камеру GoPro и наживку к прибору, который зафиксирует их на дне океана. Если акула приплывет, помощницы Джессики подцепят ее крючком, привяжут к боковой части лодки, сделают надрез у основания спинного плавника и вставят маячок. Последняя процедура пугает девушек. «Это кажущаяся жестокость: собранные данные помогут разработать нормативы по защите акул», — объясняет Джессика. Читать далее

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№178, июль 2018).
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