Спасительница акул
О том, что они живут в крупнейшем в мире заповеднике акул, юные Конини Ронго и Белла Смит узнали неожиданно — когда разбирались с потрохами желтоперого тунца на лодочной пристани.
Девушкам по 17 лет, и они заняты нарезкой рыбных потрохов рядом с рыболовецкими судами порта Раротонга, самого большого острова из 15 островов Кука. Конини и Белла вызвались помочь морскому биологу Джессике Крэмп разместить подводные камеры, которые будут снимать акул. Но сначала нужно было заняться грязной работой — приготовить наживку. Пока девочки заняты, Джессика (ее проект спонсируют National Geographic и Rolex) рассказывает им историю заповедной территории площадью 196 миллионов гектаров.
Воды, омывающие рифы южнотихоокеанских островов Кука, кишат акулами. В 2011 году Джессика переехала сюда, чтобы помочь создать морской заповедник. Полтора года спустя вышел закон, предусматривающий штраф не менее 73 тысяч долларов за продажу или вывоз фрагментов акульих туш в исключительной экономической зоне Острова Кука.
Теперь Джессика хочет установить спутниковые маячки на спинах 28 акул и отслеживать их перемещения. Дело в том, что о местных акулах мало что известно: ученые не знают, куда и насколько далеко они уплывают, а эти данные необходимы специалистам, работающим по программе защиты акул.
Уже в лодке Джессика учит девушек прикреплять камеру GoPro и наживку к прибору, который зафиксирует их на дне океана. Если акула приплывет, помощницы Джессики подцепят ее крючком, привяжут к боковой части лодки, сделают надрез у основания спинного плавника и вставят маячок. Последняя процедура пугает девушек. «Это кажущаяся жестокость: собранные данные помогут разработать нормативы по защите акул», — объясняет Джессика. Читать далее
По словам Джоша Митчелла, начальника по промысловому рыболовству из Министерства морских ресурсов, до создания заповедника рыбаки на морских судах ловили по пять-шесть акул в день и продавали плавники в Азию — суп из них считается там деликатесом. Неудивительно, что, когда в 2012 году был введен штраф за ловлю акул, у инспекторов гора с плеч свалилась.
Джессика слышала, что лучшие ученые всю жизнь посвящают попыткам опровергнуть собственные гипотезы. И три года она изучала собранные по всему миру данные, чтобы понять, действительно ли обширные заповедные зоны наподобие той, что она помогала создать, спасают жизнь акул. «Я знаю, что акул убивают даже в заповедниках. И если заповедные акватории не выполняют свою функцию, это означает только одно: все политические решения, все вложенные деньги и усилия потрачены впустую», — сетует Джессика.
Знает она и другое: во всех законах есть лазейки. Власти Островов Кука не раз пропускали суда с частями акульих туш безо всякого штрафа, утверждая, что судно просто пересекало территориальные воды заповедника или вошло в них с просьбой о медицинской помощи.
И если жители островов Кука всегда считали акул своим тотемом, то для профессионалов акулы — конкуренты. Рыбаки крепят приманки на бакены в нескольких километрах от берега, однако плывут на приманку не только промысловые рыбы, но и акулы. У рыболовов же, как говорит местный капитан, «правило простое: если клюнула акула — забирай ее». Из-за этого между защитниками природы и рыбаками разгораются конфликты.
За несколько дней до установки камер Джессика приехала в порт и поинтересовалась у рыболовов, как дела с уловом, а заодно спросила, не видели ли они акул. Рыбаки ответили, что ничего не поймали, но один признался, что недавно убил акулу. Джессика начала было гневную отповедь, но мужчина лишь огрызнулся: «Она мне мешала! ».
В порту Джессику знают, здесь ее называют Леди Акула. Вот и рыбаку, убившему акулу, досталась пара хлестких фраз. «Теперь он будет реже убивать акул, чувствуя свою вину», — заметила Крэмп.
Юные помощницы Джессики, когда поехали вынимать GoPro, акул не обнаружили. На следующий день они просмотрели записи: на одной приманку объедали рыбы, на другой за нее подрались два угря. Через пару часов Джессика заметила, как что-то кружит неподалеку от камеры. «Акула!» — воскликнула она. Команда может праздновать победу. Особенно горда Конини: это она опустила камеру, которая засняла акулу.
Джессика мечтает, что когда-нибудь ее место займет уроженец островов Кука. Конини и Белла заканчивают школу и планируют пойти учиться на морских биологов. «Я тоже буду Леди Акулой, — смеется Белла. — Вот это, я понимаю, прозвище! ».
Специалист по охране морской природы и исследовательница акул Джессика Крэмп — участница нового партнерского проекта Rolex и National Geographic, стартовавшего в 2017 году. Девиз проекта — «Преданы вечной планете» — отражает миссию ученых: исследовать и сохранить океаны, полюса и горы Земли. Узнайте больше на nationalgeographic.com/environment/perpetual-planet.