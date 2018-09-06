Почему киты такие большие?
Киты из подотряда усатых (лат. Mysticeti) входят в число крупнейших живых организмов. Они не являются самыми длинными на планете: этот рекорд принадлежит грибам и медузам, но синий кит с максимально известными показателями 33 метра и 160 тонн сильно превосходит всех остальных млекопитающих.
Палеонтологические открытия свидетельствуют, что морские млекопитающие раньше, чем наземные, начали увеличивать свои размеры в процессе эволюции. Однако предки китов все равно были меньше, чем сейчас. Что именно заставило этих животных расти, точно не известно. По одной из гипотез, это потребовалось для защиты от акул и других хищников. Если так, то стратегия сработала: у синих и других крупных китов естественных врагов в природе нет, за исключением косаток, которые нападают стаями.
Новое исследование провел специалист по китообразным из Национального музея естественной истории Смитсоновского института Николас Пиенсон (Nicholas Pyenson). Ему уже принадлежит открытие о прямой связи размера китов с шириной их скул, и на основе этого он решил детальнее исследовать огромную коллекцию ископаемых китообразных из запасников музея. Вместе с коллегами ученый измерил черепа 63 вымерших 13 видов современных китов, составив своеобразную родословную этих животных.
Исследователи пришли к выводу, что китообразные, даже разделившись на разные группы, поначалу росли не слишком активно. Долгое время даже самые крупные виды не превышали 10 метров в длину. Заметный рывок в показателях произошел около 4,5 млн лет назад: именно тогда предки усатых китов начали стремительно расти.
Сопоставив полученные данные с историческими, авторы исследования связали эти события с климатом. На том этапе ледникового периода ледники таяли, унося в океан питательные вещества, которыми питаются мелкие ракообразные. Одновременно ветер заставлял холодные течения поднимать глубоководных обитателей ближе к поверхности. В результате китам, которые добывают пищу, выцеживая из воды небольших животных, пришлось слишком много плавать в поисках «полей», где сконцентрировалась их добыча, а в такой гонке гиганты обгоняют миниатюрных конкурентов. Таким образом виды китов, также питавшиеся планктоном, но оставшиеся в прежних формах, не успевали найти добычу и со временем вымерли.
Вместе с тем, это лишь одна из многочисленных гипотез. Ее готовы опровергнуть биологи из Стэнфордского университета: по их мнению, размер морских животных обусловлен потребностью в большом количестве энергии. Огромная масса помогает удерживать тепло в воде, температура которой ниже их собственной. А если бы животные были меньше, то слишком быстро теряли бы энергию и им для компенсации этой потери пришлось бы добывать значительно больше пищи. Окончательного мнения у науки еще нет. Зато детально изучен процесс поглощения синим китом пищи.