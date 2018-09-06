  • Почему киты такие большие?
    Фото: NOAA
  • Почему киты такие большие?
    Фото: Pixabay.com
  • Почему киты такие большие?
    Фото: A Gude/Flickr.com
Природа

Почему киты такие большие?

Ученые неоднократно задавались вопросом, как и зачем киты выросли до столь гигантских размеров. Недавно было предложено новое объяснение этому эволюционному процессу.
Анастасия Баринова
6 сентября 2018 в 16:19

Киты из подотряда усатых (лат. Mysticeti) входят в число крупнейших живых организмов. Они не являются самыми длинными на планете: этот рекорд принадлежит грибам и медузам, но синий кит с максимально известными показателями 33 метра и 160 тонн сильно превосходит всех остальных млекопитающих.

Палеонтологические открытия свидетельствуют, что морские млекопитающие раньше, чем наземные, начали увеличивать свои размеры в процессе эволюции. Однако предки китов все равно были меньше, чем сейчас. Что именно заставило этих животных расти, точно не известно. По одной из гипотез, это потребовалось для защиты от акул и других хищников. Если так, то стратегия сработала: у синих и других крупных китов естественных врагов в природе нет, за исключением косаток, которые нападают стаями.

Новое исследование провел специалист по китообразным из Национального музея естественной истории Смитсоновского института Николас Пиенсон (Nicholas Pyenson). Ему уже принадлежит открытие о прямой связи размера китов с шириной их скул, и на основе этого он решил детальнее исследовать огромную коллекцию ископаемых китообразных из запасников музея. Вместе с коллегами ученый измерил черепа 63 вымерших 13 видов современных китов, составив своеобразную родословную этих животных.

  • Почему киты такие большие?

Исследователи пришли к выводу, что китообразные, даже разделившись на разные группы, поначалу росли не слишком активно. Долгое время даже самые крупные виды не превышали 10 метров в длину. Заметный рывок в показателях произошел около 4,5 млн лет назад: именно тогда предки усатых китов начали стремительно расти.

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