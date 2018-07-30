Росомаха лезет на дерево за тушей оленя: видео
Росомахи относятся к семейству куньих, но внешне напоминают медведя или барсука. Их вес варьируется в диапазоне от 9 до 30 кг, длина — до 86 см. Задние лапы росомах длиннее передних, из-за чего спина животного дугообразно изогнута кверху. Это стопоходящий зверь: он ставит конечность на всю стопу, что приводит к косолапости. При этом несоразмерно большие ступни — 10 см в ширину и 9 см в длину — позволяют зверю легко передвигаться по глубокому рыхлому снегу.
Хищник, не брезгующий падалью, имеет большие крючковатые когти и мощные зубы с острыми гранями. В отличие от большинства куньих, ведущих оседлый образ жизни, росомаха постоянно кочует в поисках добычи. Она обладает острым зрением, слухом и чутьем, а также легко взбирается на деревья.
Росомахи встречаются в тайге, в лесотундре и отчасти в тундре Евразии и Северной Америки, но редко попадаются на глаза человеку. Американские ученые решили узнать, живет ли зверь в парке Wind River Indian Reservation штата Вайоминг. На планете росомахи относятся к благополучным видам, но в штате, по приблизительным оценкам, осталось не более 300 особей, и ученым важно определить их ареал для лучшей защиты.
В рамках эксперимента на дерево была повешена туша оленя (это минимизирует число исключительно наземных хищников, которые случайно могли натолкнуться на приманку), а рядом укреплена видеокамера. Замысел оказался удачным: биологам удалось пронаблюдать трапезу росомахи. Животное карабкается на дерево, отрывает кусок плоти и поедает его на земле, а затем повторяет свои действия. Наевшись, росомаха скатывается с холма, как снежный ком. На следующий день она вернулась за новой порцией.
Ученые говорят об уникальности записи: скрытный зверь редко попадает в объектив.