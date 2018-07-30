Как спастись из пасти крокодила: опыт морского биолога
Морской биолог Мелисса Кристина Маркес (Melissa Cristina Márquez) рассказала, как ей удалось вырваться из пасти крокодила во время подводных съемок в карибском архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна.
Инцидент произошел во время Недели акул: этот цикл научно-популярных программ запущен на телеканале Discovery, и именно для него Маркес «охотилась» на гигантскую акулу-молот (лат. Sphyrna mokarran). По словам местных жителей, в этой акватории была замечена особенно крупная особь.
Но вместо акулы к Маркес незаметно приблизился трехметровый крокодил: работавшая в акваланге женщина внезапно ощутила, как что-то сдавило ей левую ногу и потащило прочь от берега. Это не было похоже на повадки акул, и ученый предположила, что стала объектом нападения рептилии. «Ни при каких условиях нельзя шевелить ногой», — подумала она и убеждала себя не паниковать, чтобы не раззадорить хищника.
Зубы крокодила не пробили гидрокостюм, поэтому Мелиссе не было больно, и это же давало ей надежду на то, что охотник вскоре отпустит невкусную добычу. Однако если он продолжит давление зубами, «нога оторвется или от колена, или целиком, и в любом случае я умру от потери крови», — рассуждала биолог. На профессиональную медицинскую помощь рассчитывать не приходилось: съемки велись в 80 километрах от Кубы.
Более того: поиск акулы велся в ночное время, и коллеги ничего не успели заметить. Но Мелисса попробовала привлечь их внимание и произнесла в микрофон: «Эй, меня укусили и тащат». В этот же момент рептилия разжала челюсти, и женщина отчаянно поплыла на поверхность. Она не знает, почему крокодил отпустил ее. По ее мнению, тот просто потерял интерес к жертве, которая не сопротивлялась и была странной на вкус. Читать далее
Оказавшись на суше, Маркес показала ногу медику. С одной стороны зубы крокодила оставили на ней два глубоких прокола, а с другой отпечаталась вся его челюсть, притом раны немного кровоточили. Обработка и обеззараживание, по словам Мелиссы, были даже больнее самого укуса.
Got bit + dragged by a 10 ft (3 m) croc and all I got were these scars. Today all wounds have healed (finally!), bruising gone, + can walk w/o (much) pain. || Me mordió y arrastró un cocodrilo y esto es como se ve mi pierna! Gracias que estoy bien y puedo caminar! #SharkWeek pic.twitter.com/Rdp0R6IrO1— Melissa Cristina Márquez (@mcmsharksxx) 24 июля 2018 г.
В общей сложности нападение и спасение заняло не более 10 секунд, однако несмотря на то, что инцидент случился в апреле, некоторые раны заживают до сих пор. Тем не менее Мелиссе удалось сохранить ногу, и это «лучшее окончание худшего приключения». Теперь это второй пример опасности, которой она подвергается во время работы: однажды ее укусил скорпион, который прятался в гидрокостюме.
Посмотрите, как ученые ловят крокодила.