  • Как спастись из пасти крокодила: опыт морского биолога
    Фото: Pixabay.com
  • Как спастись из пасти крокодила: опыт морского биолога
    Фото: Melissa Cristina Márquez/Twitter
Природа

Как спастись из пасти крокодила: опыт морского биолога

Во время работы над фильмом про акул съемочная группа столкнулась с крокодилом. Знания помогли укушенной женщине сохранить ногу.
Анастасия Баринова
30 июля 2018 в 13:30
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Морской биолог Мелисса Кристина Маркес (Melissa Cristina Márquez) рассказала, как ей удалось вырваться из пасти крокодила во время подводных съемок в карибском архипелаге Хардинес-де-ла-Рейна.

Инцидент произошел во время Недели акул: этот цикл научно-популярных программ запущен на телеканале Discovery, и именно для него Маркес «охотилась» на гигантскую акулу-молот (лат. Sphyrna mokarran). По словам местных жителей, в этой акватории была замечена особенно крупная особь.

Но вместо акулы к Маркес незаметно приблизился трехметровый крокодил: работавшая в акваланге женщина внезапно ощутила, как что-то сдавило ей левую ногу и потащило прочь от берега. Это не было похоже на повадки акул, и ученый предположила, что стала объектом нападения рептилии. «Ни при каких условиях нельзя шевелить ногой», — подумала она и убеждала себя не паниковать, чтобы не раззадорить хищника.

Зубы крокодила не пробили гидрокостюм, поэтому Мелиссе не было больно, и это же давало ей надежду на то, что охотник вскоре отпустит невкусную добычу. Однако если он продолжит давление зубами, «нога оторвется или от колена, или целиком, и в любом случае я умру от потери крови», — рассуждала биолог. На профессиональную медицинскую помощь рассчитывать не приходилось: съемки велись в 80 километрах от Кубы.

Более того: поиск акулы велся в ночное время, и коллеги ничего не успели заметить. Но Мелисса попробовала привлечь их внимание и произнесла в микрофон: «Эй, меня укусили и тащат». В этот же момент рептилия разжала челюсти, и женщина отчаянно поплыла на поверхность. Она не знает, почему крокодил отпустил ее. По ее мнению, тот просто потерял интерес к жертве, которая не сопротивлялась и была странной на вкус. Читать далее

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