Пятиметровая белая акула ест кита: видео
Сотрудники одной из туристических компаний американского города Сан-Клементе заметили неподалеку от берега огромную тушу мертвого кита со следами укусов. Предположив, что легкая добыча привлекает акул, люди отправились на лодке к месту потенциального пиршества на лодке и увидели, как к плавающей горе мяса приблизилась большая белая акула длиной более пяти метров.
По словам капитана судна, он работает в этой акватории два десятка лет, но никогда не видел такой огромной хищной рыбы. Если наблюдатели верно оценили ее величину, речь идет о рекордсмене. Хотя акулы таких размеров иногда встречаются, но в среднем эти обитатели моря вырастают до 4,6−4,8 метра.
На голове пирующей акулы люди заметили травмы, и это может означать, что поблизости находится еще одна особь: во время размножения самец захватывает самку зубами, чтобы закрепиться в оптимальном положении.
Посмотрите, как водные хищники поедают кита у берегов Австралии.