Львица спасает детеныша от стаи собак: видео
В Африке обитает гиеновидная собака (лат. Lycaon pictus) — хищник, относящийся к вымирающим видам животных. В прошлом животное было распространено повсеместно в африканских степях и саваннах к югу от Сахары, но со временем её ареал сократился.
Туристы, осматривавшие заповедник Moremi Game Reserve в Ботсване, заметили, как гиеновидные собаки преследуют антилопу импалу. Но затем звери переключились на другую потенциальную добычу: львенка, который вместе с матерью отдыхал на дороге.
Гиеновидные собаки охотятся группами, насчитывающими до 15 особей. Их зубы превосходят по величине зубы других псовых — и это грозное оружие позволяет им не бояться львов и других врагов, даже несмотря на разницу в размере тела.
По словам гида, сопровождавшего группу туристов, все прежние детеныши этой львицы погибли от лап хищников. Но в данном случае победа осталась за матерью: умело отбиваясь от десятка нападающих, она отвлекла их внимание, и малыш успел спрятаться. Собаки же, потеряв привлекательную цель, ретировались.
Продолжая историю, туристы также говорят, что на следующий день одна из собак этой группы выглядела раненой и прихрамывала. Посмотрите, как мама-енот спасает детенышей от рыси.