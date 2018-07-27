Вихрь поднял в воздух палаточный лагерь: видео
Сезон торнадо в Германии длится с мая по сентябрь; за год в среднем происходит от 30 до 60 смерчей. Один из них недавно попал на видео: гости фестиваля электронной музыки Parookaville, который проводится в городе Веце на Западе Германии, уже собирались разъезжаться по домам, как посреди поля возник смерч. В воздухе закружились вещи и палатки.
Один из очевидцев события рассказывает: «Сначала мы смеялись, но когда палатки поднимались все выше и выше, ситуация стала казаться серьезной». По итогам разгула стихии несколько тентов были повреждены, и четыре человека получили легкие травмы от удара летавшими вещами.
Такие вихри возникают при встрече холодных и теплых воздушных масс; они могут иметь больше километра в диаметре. Но поскольку формируются они за считанные секунды, предсказать их практически невозможно.
Между тем в Европе торнадо формируются значительно реже, чем в США: приблизительно 300 против 1400. Любой торнадо представляет крайнюю опасность для человека.
В период с 1950 по 2015 годы в Европе по этой причине погибло 316 человек, было ранено 4 462. Посмотрите на поездку сквозь торнадо.