Природа

Ночные хищники

Зубастые летучие мыши облюбовали древний храм майя: полновластные хозяева, здесь они охотятся на мелких грызунов, птиц и других рукокрылых.
Текст: Вирджиния Морелл Фото: Ананд Варма
29 июля 2018 в 21:30
  • Ночные хищники
    Лунной ночью мохнатый листонос покидает гнездо. Время, когда хищные летучие мыши вылетают на охоту, для грызунов и других мелких животных мексиканского полуострова Юкатан особенно опасно.

Они свисают с холодного потолка древнего храма майя гроздьями: пушистые серые зверьки смотрят на нас, и их глаза отливают золотом в красном свете фонариков.

Уши у этих зубастых голодных летучих мышей прозрачные и длинные, как у кролика. Их мордочки сморщенные, с продолговатым носом, от кончика которого отходит плоский копьевидный отросток — его мыши используют для эхолокации. Эти загадочные существа обитают рядом с биосферным заповедником Калакмуль на полуострове Юкатан. По словам Родриго Меделлина, ведущего мексиканского эксперта по крылатым млекопитающим и профессора Национального автономного университета Мексики, данный вид летучих мышей не гнездится огромными стаями, в отличие от своих собратьев. «Они всегда держатся маленькими группками и готовы защищать друг друга», — говорит Родриго.

С помощью сачка для бабочек он поймал одну из летучих мышей и взял ее в руку, защищенную кожаной перчаткой. Мы начали рассматривать зверька: ворсистый пух придает ему некоторую «няшность», но все портят нос и острые зубы. Родриго поймал самку, и она злобно щелкала челюстями, глядя на нас. Ученый осторожно расправил одно крыло и показал нам сильно загнутый палец мыши с длинным когтем, острым, как бритва. «Когтем они удерживают добычу», — пояснил биолог. Судя по размеру когтя, добыча у мышей немаленькая: они охотятся на грызунов, певчих птиц и даже на других рукокрылых.

  • Ночные хищники
    Большой листонос, или гигантский лжевампир, кусает перчатку исследователя. Эти летучие мыши весят около 170 граммов, а их прозрачные крылья достигают метра в размахе. Острые крючковатые когти помогают ловить добычу.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№178, июль 2018).
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