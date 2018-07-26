Ядовитая змея против ядовитой сколопендры: видео
Профессор биологии Теренс Фаррел (Terence Farrell) из Стетсонского университета во Флориде специализируется на гремучих змеях и, в частности, на виде просяной карликовый гремучник (лат. Sistrurus miliarius). Эта ядовитая змея семейства гадюковых обитает исключительно на юго-востоке США и очень опасна для человека: ее укус нередко приводит к летальному исходу. Рацион карликовых гремучников состоит из мелких млекопитающих и птиц, ящериц, насекомых, лягушек, а также других змей. Кроме того, в желудке этих рептилий Фаррел нередко находил многоножек (лат. Myriapoda), что представляло большую загадку: эти членистоногие редко интересуют хищников, поскольку их острые передние лапки начинены ядом. Они помогают многоножкам добывать пищу и одновременно делают их самих невкусной и даже опасной добычей.
Решив понять, почему эти ядовитые лапки-клыки не смущают змей, ученый поставил лабораторный эксперимент. 29 гремучников были помещены в контейнеры, куда подсаживались или сколопендры вида Scolopendra viridis, или безобидные сцинковые (лат. Scincidae) ящерицы. Оказалось, что змеи охотятся на эти два вида животных по-разному.
В случае с ящерицей гремучник просто выжидал в засаде, иногда приманивая жертву своим хвостом, а затем молниеносным броском наносил смертельный укус. В свою очередь за многоножками змея ползла сама, высоко держа голову, чтобы вовремя отреагировать на возможную атаку ядовитых лапок. В какой-то момент змея кусала сколопендру, но не спешила немедленно приступить к трапезе: еще одним открытием оказалось то, что яд гремучника обездвиживает членистоногое не раньше, чем через 20 минут (для ящериц этот срок не превышал 6 минут). Несколько многоножек умирали так долго, что змеи теряли терпение и осторожно надкусывали их еще живыми.
Ученый напоминает, что у предков современных змей во рту располагался еще один ряд ядовитых зубов, который позволял более эффективно обездвиживать жертву, и эта «эволюционная память» заставляет современных рептилий охотиться на многоножек, хотя для этого им и пришлось изменить тактику.