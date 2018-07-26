Грязевая ловушка, или Как охотятся дельфины: видео
Дельфины, живущие у берегов Флориды, изобрели уникальную тактику охоты. Один из них описывает круги вокруг стаи рыб, поднимая со дна клубы ила и грязи. Окружённая рыба выпрыгивает из воды — и попадает в пасти остальных делфинов, которые дежурят за кольцом мутной воды.
Эту уникальную тактику не раз замечали с февраля 1999 года — но только в районе американского архипелага Флорида-Кис.
Этот метод охоты требует коллективных усилий, но недавно на видео попал один-единственный дельфин, загоняющий рыбу в «илистое кольцо». Свидетелями охоты стали представители туристической компании See Through Canoe.
Комментируя видео, ученые поясняют, что грязевым шлейфом афалина загоняет рыб семейства кефалевые (лат. Mugilidae). В данном случае дельфин отправился на охоту один и остался голодным. Но с другой стороны, как отмечает автор видео, животное не потратило лишней энергии; оно просто плавало, не прилагая особенных усилий.
Морские биологи полагают, что навык такой охоты возник у флоридских дельфинов случайно: один из них, ненароком подняв шлейф грязи со дна, получил легкую добычу, а затем эту идею подхватили его сородичи.
Владелец компании See Through Canoe говорит, что несколько раз видел дельфинов, охотящихся у мелких илистых заливов, и даже однажды наблюдал, как мать учит этому своего детеныша.
Узнайте, как дельфины передают друг другу секрет разделки добычи.