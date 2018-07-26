Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных
Эколог Колин Донихуэ (Colin Donihue) из Гарвардского университета изучает ящериц, обитающих на островах Карибского бассейна — в частности, на Терксе и Кайкосе.
В 2017 году на Вест-Индию обрушились мощные ураганы — они-то и подсказали учёному задачу. Он решил посмотреть, как ящерицы пережили стихийное бедствие. Теркс и Кайкос сильно пострадали: деревья были вырваны с корнем, погибло немало диких животных.
Изучив популяции ящериц, ученый определил, какие именно рептилии смогли пережить натиск ветра. Оказалось, что выжили ящерицы, имеющие более длинные пальцы и конечности. В частности, средний размер передних конечностей, а также пальцы на задних лапах оказались длиннее в среднем на 6,1%, на передних конечностях — на 9,2% При этом длина тела животных в среднем уменьшилась на 1,4%, а бедренные кости — на 6%.
Ученые предположили, что рептилии цеплялись за ветки — так они пережили порывы ветра скоростью до 200 км/ч. Не исключено, что именно эти особенности строения стали залогом выживания (и что впоследствии их унаследуют потомки ящериц). Длинные конечности позволяют крепче держаться за опору, а небольшие бёдра снижают эффект паруса при сильном ветре. Для подтверждения этой идеи специалисты провели лабораторные эксперименты с участием 47 местных видов.
Подводя итоги исследования, его авторы отмечают, что это — редкая возможность увидеть естественный отбор и эволюцию в действии. Посмотрите, как ураган Ирма разрушил Карибы.