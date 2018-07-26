  • Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных
    Фото: Nature
  • Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных
    Фото: Nature
  • Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных
    Фото: Nature
  • Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных
    Фото: Nature
Природа

Как ящерицы пережили ураган: эксперимент учёных

Далеко не вся фауна Вест-Индии пережила ураганы 2017 года. Что же спасло рептилий? Длинные пальцы!
Анастасия Баринова
26 июля 2018 в 14:21

Эколог Колин Донихуэ (Colin Donihue) из Гарвардского университета изучает ящериц, обитающих на островах Карибского бассейна — в частности, на Терксе и Кайкосе.

В 2017 году на Вест-Индию обрушились мощные ураганы — они-то и подсказали учёному задачу. Он решил посмотреть, как ящерицы пережили стихийное бедствие. Теркс и Кайкос сильно пострадали: деревья были вырваны с корнем, погибло немало диких животных.

Изучив популяции ящериц, ученый определил, какие именно рептилии смогли пережить натиск ветра. Оказалось, что выжили ящерицы, имеющие более длинные пальцы и конечности. В частности, средний размер передних конечностей, а также пальцы на задних лапах оказались длиннее в среднем на 6,1%, на передних конечностях — на 9,2% При этом длина тела животных в среднем уменьшилась на 1,4%, а бедренные кости — на 6%.

Ученые предположили, что рептилии цеплялись за ветки — так они пережили порывы ветра скоростью до 200 км/ч. Не исключено, что именно эти особенности строения стали залогом выживания (и что впоследствии их унаследуют потомки ящериц). Длинные конечности позволяют крепче держаться за опору, а небольшие бёдра снижают эффект паруса при сильном ветре. Для подтверждения этой идеи специалисты провели лабораторные эксперименты с участием 47 местных видов.



Подводя итоги исследования, его авторы отмечают, что это — редкая возможность увидеть естественный отбор и эволюцию в действии. Посмотрите, как ураган Ирма разрушил Карибы.

Тоже интересно

Ящерица с зеленой кровью: в чем ее секрет?

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Новейший самолет РФ сможет нечто невероятное
Новейший самолет РФ сможет нечто невероятное
Тоже интересно
Без ног, но ящерица
Без ног, но ящерица
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета