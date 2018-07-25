  • Нарушители границы: кабаны рвутся в ЕС из Беларуси
    Фото: Белнавiны Новости Беларуси
  • Нарушители границы: кабаны рвутся в ЕС из Беларуси
    Фото: Белнавiны Новости Беларуси
Природа

Нарушители границы: кабаны рвутся в ЕС из Беларуси

Литовские пограничники предложили посчитать, сколько кабанов нелегально просочилось в ЕС.
Анастасия Баринова
25 июля 2018 в 19:03

В объектив камеры наружного наблюдения попала группа кабанов, пересекающих границу в районе города Швенчёнис (лит. Švenčionys) со стороны Беларуси. Опубликовав видео, Государственная пограничная служба Литвы предложила подсчитать количество нарушителей, пообещав первым правильно ответившим сувениры в качестве приза.

«На службе пограничники должны быть предельно бдительными. А бдительны ли вы? », — шутят стражи границы.

Общее число четвероногих нелегалов составило 63. При этом они пересекали границу мастерски: взрослые особи стояли на обзорных точках, следя, как малыши перебегают небольшими группами.

Государственная граница между Литвой и Беларусью проложена по пути миграций животных, и они нередко попадают в кадр. Не так давно невольными нарушителями стали олени.

Почитайте, как пингвин из Тбилиси добрался до границы с Азербайджаном.

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