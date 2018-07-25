  • Как цветет Балтика: фото NASA
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Как цветет Балтика: фото NASA
    Фото: NASA Earth Observatory
Природа

Как цветет Балтика: фото NASA

Каждое лето фитопланктон распространяется по бассейнам Северного Атлантического и Арктического океанов на сотни и даже тысячи километров.
Анастасия Баринова
25 июля 2018 в 14:52
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18 июля спутник NASA Landsat-8 получил изображение фитопланктона в Финском заливе: очевидно, одноклеточные растения прекрасно себя чувствуют с местных прохладных водах.

У берегов Скандинавии в этом году цветение особенно обильно. Специалисты NASA поясняют, что океанские течения поднимают питательные вещества из глубин, и фитопланктон следует за направлением водного вихря.

Конкретный вид этих организмов ученые не уточняют: по всей видимости, как и за все прошлые десятилетия, в океане зацвели диатомовые водоросли и сине-зеленые цианобактерии, которые подобно растениям получают энергию через фотосинтез.


С увеличением объема сточных вод, поступающих в Балтийское море, растет и количество водорослей, а с ними — площадь мертвых зон. Потребляя питательные вещества, бактерии размножаются в таких количествах, что их рост истощают содержание кислорода в воде. В этом году лишенная жизни вода заняла уже 70 000 квадратных километров. Узнайте о мертвых зонах больше.

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