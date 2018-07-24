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Сотни летающих сардин окружили рыболовецкое судно: видео
Тайваньский рыбак, отправляясь за очередным уловом, оказался среди летающих сардин.
Анастасия Баринова
24 июля 2018 в 19:10
Необычное видео снял 20 июля 31-летний рыбак Лу Цзинвай (Lu Jingwai) в порту города Тайбэй. По его словам, рыб было так много и они двигались так хаотично, что казалось: вода кипит и бурлит, выбрасывая в воздух своих обитателей.
«Мне так страшно! На меня напали рыбы! » — слышен его голос за кадром. Вместе с другими рыбаками Цзинвай подбирал выпрыгнувших на палубу сардин и отпускал их обратно в воду.
Ли предположил, что сардины оказались дезориентированы из-за преследовавших их хищных рыб. Он сам и другие рыболовы видели в этой акватории крупных барракуд. «Вероятно у них начался сезон охоты», — говорят они.
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