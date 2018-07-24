Ледяная ванна в жару: как порадовать выдр
В Портланде, штат Орегон, сейчас жарко: термометры показывают до +36 °C. Эту жару непросто переносить обитателям местного зоопарка, привыкшим к более холодному климату. В зоопарке пытаются им помочь — например, для трёх каланов был создан ледяной бассейн. Героями съемки стали морские выдры Эдди, Джуно и Линкольн. Поделившись видеозаписью, представители зоопарка пошутили: «Поставьте свой кондиционер на выдровый режим».
Эдди родился в 1998 году и по меркам выдр является долгожителем: в среднем их возраст не превышает 15 лет. В Орегонский зоопарк он прибыл в июне 2000 года, и здесь ему созданы все необходимые условия. В результате зверь сохраняет активность, остается здоровым и очень любит играть.
Самка по кличке Джуно была выброшена на Калифорнийское побережье в 2014 году и нашла новый дом в Орегонском зоопарке, а Линкольна парк взял под свою опеку зимой этого года: двухнедельный малыш заблудился и застрял между береговых камней. Морские выдры входят в число важнейших видов в морской экосистеме Тихоокеанского побережья. Узнайте о жизни речных выдр.