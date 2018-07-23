Японию накрыла рекордная — и смертоносная — жара
В Японии впервые в истории наблюдений температура воздуха превысила +41 °C. Рекорды зафиксированы в городе Кумагая, лежащем к северу от Токио, Оме на западе столичной префектуры, Тадзими (префектура Гифу) и других местах. В общей сложности климатическая аномалия отмечена в 39 из 47 префектур страны. Необычная жара держится в Японии с 9 июля. Уже более 40 человек скончались, еще около 10 000 были госпитализированы. В субботу 21 июля только в Токио на вызовы было направлено свыше 3120 машин скорой помощи, и этот день оказался самым активным за все годы работы служб спасения. В столице уже побит рекорд по числу обращений в больницы с тепловым ударом: 3 544 человека за июль (по сравнению с 3 454 за весь прошлый год). В особой группе риска оказались пожилые люди и школьники. Одной из проблем является отсутствие кондиционеров: рекордной жары здесь не бывает, и системы климат-контроля в жилых и общественных зданиях почти не устанавливаются. При этом ожидать похолодания пока не приходится: на все ближайшие дни метеорологи прогнозируют высокую температуру воздуха.
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