Природа

Посетители китайского зоопарка бросают камни в панду: видео

В одном из зоопарков Китая произошел возмутительный случай: посетители бросали камни в редкого зверя, стараясь привлечь его внимание.
Анастасия Баринова
23 июля 2018 в 17:11
  • Посетители китайского зоопарка бросают камни в панду: видео
    Фото: Pixabay.com

Сотрудник зоопарка Foping Panda Valley, расположенного в провинции Шэньси, заметил необычное оживление возле вольера с пандами. Оказалось, что люди пытались расшевелить семилетнего бамбукового медведя, который прилёг под деревом. Один из зрителей кидал в зверя камни, а другая пыталась привлечь внимание панды криками «Эй!». После того, как посетители проигнорировали замечания сотрудника, их выпроводили из парка, лишив права вновь попасть туда.

В Китае панды считаются национальным достоянием, а их убийство даже карается смертью. Тем не менее, жестокость посетителей может остаться безнаказанной: никакой информации об интересе полиции к этому инциденту нет; известно лишь, что сам зоопарк внес нарушителей в свой черный список.

Между тем Foping Panda Valley является единственным в мире местом, где живет панда необычной окраски: ее пятна не черные, а коричневые. 9-летний медведь по кличке Qizai нуждается в особой защите: и мать, и соплеменники отказались от него.

Узнайте, почему панды черно-белые.

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