Посетители китайского зоопарка бросают камни в панду: видео
Сотрудник зоопарка Foping Panda Valley, расположенного в провинции Шэньси, заметил необычное оживление возле вольера с пандами. Оказалось, что люди пытались расшевелить семилетнего бамбукового медведя, который прилёг под деревом. Один из зрителей кидал в зверя камни, а другая пыталась привлечь внимание панды криками «Эй!». После того, как посетители проигнорировали замечания сотрудника, их выпроводили из парка, лишив права вновь попасть туда.
В Китае панды считаются национальным достоянием, а их убийство даже карается смертью. Тем не менее, жестокость посетителей может остаться безнаказанной: никакой информации об интересе полиции к этому инциденту нет; известно лишь, что сам зоопарк внес нарушителей в свой черный список.
Между тем Foping Panda Valley является единственным в мире местом, где живет панда необычной окраски: ее пятна не черные, а коричневые. 9-летний медведь по кличке Qizai нуждается в особой защите: и мать, и соплеменники отказались от него.
Узнайте, почему панды черно-белые.