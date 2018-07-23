Медведь гонится за туристом-байдарочником: видео
Туристы, занимавшиеся рафтингом в Канаде, сняли на видео, как медведь-гризли попытался атаковать руководителя группы. О происшествии рассказал сам участник погони — житель Новой Зеландии Джонатан Смит, работающий гидом. По его словам, сплав по реке Элахо сложен сам по себе: в воде полно камней, упавших деревьев и других препятствий, поэтому он, возглавляя группу туристов, плыл первым, внимательно рассматривая возможные опасные участки. Единственное, что привлекло его внимание на берегу — множество стервятников возле туши мертвого лося. Из-за скопления птиц было сложно разглядеть медведя. Его потревожила проплывающая мимо лодка, и он бросился в воду.
Участники группы свистели и кричали, пытаясь предупредить гида, но мужчина полагал, что они подбадривают его. В результате он заметил хищника лишь с расстояния около трех метров. «Он, очевидно, хотел на меня напасть: я видел его агрессивные глаза… Я думал, что это конец, но мне удалось оторваться», — говорит Смит.
Ученые поясняют, что гризли не рассматривают человека в качестве добычи, но они нередко нападают на людей, если их тревожат во время еды.
Узнайте, как не пострадать при встрече с медведем.