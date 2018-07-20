Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты
Десятилетиями море обкатывало осколки бутылок, брошенных в его волны, превращая опасно острое стекло в красивые округлые камешки. Сейчас ими покрыт целый пляж в бухте Стеклянной, которая благодаря этому стала одной из главных туристических достопримечательностей в пригороде Владивостока. Пляж с первого взгляда кажется похожим на витраж или калейдоскоп: вместо песка на нем вы увидите, как на солнце переливаются и играют многоцветными бликами стекла, отшлифованные временем и морскими волнами.
«Бухта Стеклянная — потрясающе красивое место, которое отлично подходит для семейного отдыха. Мы включили ее в список достопримечательностей, рекомендованных туристам», — говорит Дарья Гусева, директор туристско-информационного центра Приморского края.
Однако некоторым туристам недостаточно любоваться необычным пейзажем: они забирают с собой гладкие стеклянные камешки в качестве бесплатных сувениров. Иногда это достигает промышленных масштабов: на видео показаны две китайские туристки, которые набивают свои сумки горстями камней. Женщина, снимающая видео, комментирует: «Они приезжают сюда автобус за автобусом, и все возвращаются с сумками, полными стекла».
И хотя пляж охраняется, напечатаны даже предупреждения с просьбой не собирать стекло, оно продолжает исчезать. Ученые уже предупреждают: если это продолжится, бухта Стеклянная потеряет свою уникальность в течение 20 лет. Профессор Дальневосточного Федерального Университета Петр Бровко, выявивший и изучивший сокращение количества стекла как на пляже, так и на дне бухты, утверждает, что за это время яркие осколки превратятся в обычный песок. Отчасти это вина естественных процессов вымывания и истирания стекла. Но ситуацию усугубляет поведение туристов, желающих унести с собой сверкающее напоминание о сказочной бухте, окруженной скалами.
Такая особенность российского тихоокеанского побережья сформировалась благодаря бутылкам из-под водки, вина и пива наряду с другой стеклянной тарой и керамикой, выброшенным в море в советское время. Волны сгладили острые зазубренные края, отшлифовали стекло и выбросили его на берег, усеивая пляж разноцветной галькой. Иронично, что единственная возможность сохранить пляж в нынешнем виде состоит в новом, еще большем загрязнении стеклом — но этому не суждено случиться: мусорить на территории запрещено.