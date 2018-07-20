Природа

Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты

Уникальный пляж на Дальнем Востоке находится под угрозой: его разворовывают на сувениры. Теперь бухта Стеклянная рискует лишиться стекла, украшающего побережье.
Анастасия Крутикова
20 июля 2018 в 15:26
  • Жертва популярности: трагедия Стеклянной бухты
    Фото: Виталий Берков

Десятилетиями море обкатывало осколки бутылок, брошенных в его волны, превращая опасно острое стекло в красивые округлые камешки. Сейчас ими покрыт целый пляж в бухте Стеклянной, которая благодаря этому стала одной из главных туристических достопримечательностей в пригороде Владивостока. Пляж с первого взгляда кажется похожим на витраж или калейдоскоп: вместо песка на нем вы увидите, как на солнце переливаются и играют многоцветными бликами стекла, отшлифованные временем и морскими волнами.

«Бухта Стеклянная — потрясающе красивое место, которое отлично подходит для семейного отдыха. Мы включили ее в список достопримечательностей, рекомендованных туристам», — говорит Дарья Гусева, директор туристско-информационного центра Приморского края.

Однако некоторым туристам недостаточно любоваться необычным пейзажем: они забирают с собой гладкие стеклянные камешки в качестве бесплатных сувениров. Иногда это достигает промышленных масштабов: на видео показаны две китайские туристки, которые набивают свои сумки горстями камней. Женщина, снимающая видео, комментирует: «Они приезжают сюда автобус за автобусом, и все возвращаются с сумками, полными стекла».

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