Сколько насекомых съедают птицы за год? Миллионы, миллионы тонн!
Ученые Базельского университета занимались детальным изучением рациона пернатых. Проанализировав 103 научные работы на эту тему, специалисты построили математическую модель, показавшую, сколько съедают за 365 дней представители 11 000 видов птиц.
Всего за один год пернатые употребляют в пищу около 500 млн тонн жуков, бабочек, червяков и других насекомых. При этом суммарный вес самих птиц равен лишь 3 млн тонн.
Около 75% всех съеденных насекомых, до 300 млн в год, приходится на лесных птиц. Не менее 100 млн тонн идет на корм птицам в саваннах, на лугах и пахотных землях, в пустынях и арктических тундрах, а на последнем месте — морские птицы: около 70 млн тонн.
В общей сложности пернатые за год получают от насекомых столько же энергии, сколько все люди в мегаполисе размером с Нью-Йорк. Их место в пищевой пирамиде крайне важно: уничтожая главных врагов растительного мира, твердокрылых насекомых, тлей и гусениц, пернатые помогают всей планете, сохраняя миллионы видов растений. Наравне с пауками и муравьями они являются регулятором, поддерживающим необходимый баланс в мире флоры и фауны. Ранее эта же группа ученых оценила количество вредных насекомых, ежегодно употребляемых в пищу пауками.