Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
Жизнь белого львенка, появившегося на свет в дикой природе два месяца назад, первое время висела на волоске: малыш остался без родителей и был перевезен в охотничье хозяйство, где крупных кошек разводят в качестве будущих трофеев. Не исключено, что люди нарочно убили взрослых львов, чтобы получить в распоряжение столь редкого детеныша: охота на такого зверя привлекла бы особенно состоятельных клиентов. К счастью, его вовремя заметили защитники животных и смогли забрать в природоохранный центр. Теперь о малыше заботятся в техасском заповеднике Tiger Creek Animal Sanctuary. В естественной среде обитания живет не более 12 львов с белой шкурой, еще 500 содержатся в зоопарках и приютах. Зверям с необычной окраской выжить крайне сложно: сородичи редко принимают их как своих, зато хищники уделяют им повышенное внимание.
Техасские биологи установили, что львенок — самка, и дали животному кличку Луна. Малышка живет в собственном комфортабельном вольере, напоминающем детский манеж, получает необходимое питание и находится под присмотром ветеринаров. Специалисты Tiger Creek Animal Sanctuary имеют большой опыт в этой сфере: здесь содержится около 40 крупных кошек, спасенных при различных обстоятельствах.
Луна не является альбиносом: в этом случае у нее были бы розовые глаза и нос. Необычная окраска появилась из-за того, что малышка унаследовала рецессивный «серебряный» ген от своих родителей.
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