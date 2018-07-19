  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
  • Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео
    Фото: Tiger Creek Animal Sanctuary
Природа

Осиротевший белый львенок нашел новый дом: видео

Американские зоозащитники перевезли в природоохранный центр редчайшего представителя фауны: львенка с белой шкурой.
Анастасия Баринова
19 июля 2018 в 19:13
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Жизнь белого львенка, появившегося на свет в дикой природе два месяца назад, первое время висела на волоске: малыш остался без родителей и был перевезен в охотничье хозяйство, где крупных кошек разводят в качестве будущих трофеев. Не исключено, что люди нарочно убили взрослых львов, чтобы получить в распоряжение столь редкого детеныша: охота на такого зверя привлекла бы особенно состоятельных клиентов. К счастью, его вовремя заметили защитники животных и смогли забрать в природоохранный центр. Теперь о малыше заботятся в техасском заповеднике Tiger Creek Animal Sanctuary. В естественной среде обитания живет не более 12 львов с белой шкурой, еще 500 содержатся в зоопарках и приютах. Зверям с необычной окраской выжить крайне сложно: сородичи редко принимают их как своих, зато хищники уделяют им повышенное внимание.

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