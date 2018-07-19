Два шотландских лесных котенка спасены в горах
Шотландская дикая кошка (лат. Felis silvestris grampia) — подвид европейской дикой кошки. Ранее это животное встречалось также в Англии и в Уэльсе, но в настоящее время ареал ограничен Шотландией, и это единственный представитель диких кошек на всем британском острове. Точная численность вида неизвестна; по самым оптимистичным оценкам, здесь осталось около 100 особей, однако экологи из Wildcat Haven приводят еще более удручающие цифры: всего 35.
Самцы шотландской дикой кошки весят от 3 до 7 кг, самки — от 2,5 до 5 кг. По сравнению с домашними кошками у них более крупный череп, удлиненные лапы, толстые хвосты, а шкура не может быть пятнистой или одноцветной: узор всегда представляет из себя полосы. Их уши способны вращаться на 180°.
Этих животных также называют высокогорными тиграми: они охотятся на территории около 25 км², нападая на кроликов и полевок. В дикой природе их продолжительность жизни редко превышает три года: основными опасностями являются болезни, передающиеся от домашних кошек, а также гибель под колесами автомобилей. Этим объясняется стремительное сокращение их популяции. Между тем в неволе при должном уходе шотландские лесные кошки живут более 15 лет.
Недавно в организацию Wildcat Haven поступило сообщение о том, что по лесу бродят два котенка шотландской дикой кошки. Проследив за ними, экологи убедились, что двухмесячные малыши осиротели и пытаются самостоятельно выжить. В таком возрасте шансов у них на это нет, и специалисты забрали брата и сестру в приют. Здесь их воспитывают на лоне природы, но в безопасной среде, кормят кроликами и другой подходящей пищей. «Люди будут взаимодействовать с ними по минимуму, но предоставят необходимую ветеринарную помощь. Мы выпустим их, когда они достигнут того возраста, когда смогут жить самостоятельно», — уверяют защитники природы. Посмотрите на еще одного представителя вида, попавшего недавно в объектив видеокамеры.