  • Два шотландских лесных котенка спасены в горах
    Фото: Scottish Wildcat Haven
  • Два шотландских лесных котенка спасены в горах
    Фото: Scottish Wildcat Haven
  • Два шотландских лесных котенка спасены в горах
    Фото: Scottish Wildcat Haven
  • Два шотландских лесных котенка спасены в горах
    Фото: Scottish Wildcat Haven
Природа

Два шотландских лесных котенка спасены в горах

Представители зоозащитной организации Wildcat Haven нашли в лесу двух осиротевших шотландских лесных котят. Теперь малышей воспитывают специалисты центра.
Анастасия Баринова
19 июля 2018 в 15:04
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Шотландская дикая кошка (лат. Felis silvestris grampia) — подвид европейской дикой кошки. Ранее это животное встречалось также в Англии и в Уэльсе, но в настоящее время ареал ограничен Шотландией, и это единственный представитель диких кошек на всем британском острове. Точная численность вида неизвестна; по самым оптимистичным оценкам, здесь осталось около 100 особей, однако экологи из Wildcat Haven приводят еще более удручающие цифры: всего 35.

Самцы шотландской дикой кошки весят от 3 до 7 кг, самки — от 2,5 до 5 кг. По сравнению с домашними кошками у них более крупный череп, удлиненные лапы, толстые хвосты, а шкура не может быть пятнистой или одноцветной: узор всегда представляет из себя полосы. Их уши способны вращаться на 180°.

Этих животных также называют высокогорными тиграми: они охотятся на территории около 25 км², нападая на кроликов и полевок. В дикой природе их продолжительность жизни редко превышает три года: основными опасностями являются болезни, передающиеся от домашних кошек, а также гибель под колесами автомобилей. Этим объясняется стремительное сокращение их популяции. Между тем в неволе при должном уходе шотландские лесные кошки живут более 15 лет.

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