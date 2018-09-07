Малина с ножками
К членистоногим (лат. Arthropoda) относятся насекомые, ракообразные, паукообразные и многоножки, составляющие 2/3 всех видов живых существ на Земле. Одним из подклассов являются коллемболы, или ногохвостки (лат. Collembola), и только этих видов животных известно более 8 тысяч.
Недавно ряд коллембол пополнился необычным представителем: китайские ученые описали новое членистоногое — эндемик этой страны, дав ему имя Rambutanura hunanensis. Второе слово в названии говорит о месте обитания: юго-восточная китайская провинция Хунань, а первое, общевидовое, дано в честь тропического плода рамбутан.
Впрочем, большинству людей на планете, не видевшим экзотический фрукт, эта коллембола в первую очередь напоминает малину. И она действительно больше других ногохвосток Rambutanura имеет сходство с этой ягодой. Другие рамбутануры окрашены не столь ярко: например, в Малайзии это животное — темно-фиолетовое.
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