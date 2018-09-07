  • Малина с ножками
    Фото: LIing Dong/Zootaxa
  • Малина с ножками
    Фото: LIing Dong/Zootaxa
Природа

Малина с ножками

Знакомьтесь: коллембола из китайской провинции Хунань.
Анастасия Баринова
7 сентября 2018 в 13:26
2595

К членистоногим (лат. Arthropoda) относятся насекомые, ракообразные, паукообразные и многоножки, составляющие 2/3 всех видов живых существ на Земле. Одним из подклассов являются коллемболы, или ногохвостки (лат. Collembola), и только этих видов животных известно более 8 тысяч.

Недавно ряд коллембол пополнился необычным представителем: китайские ученые описали новое членистоногое — эндемик этой страны, дав ему имя Rambutanura hunanensis. Второе слово в названии говорит о месте обитания: юго-восточная китайская провинция Хунань, а первое, общевидовое, дано в честь тропического плода рамбутан.

  • Малина с ножками
    Фото: Wikipedia

Впрочем, большинству людей на планете, не видевшим экзотический фрукт, эта коллембола в первую очередь напоминает малину. И она действительно больше других ногохвосток Rambutanura имеет сходство с этой ягодой. Другие рамбутануры окрашены не столь ярко: например, в Малайзии это животное — темно-фиолетовое.

  • Малина с ножками
    Фото: collembola.org

Узнайте о коллемболах больше.

Тоже интересно

Незваные гости: 500 видов насекомых и пауков в наших домах

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Камера засняла то, на что способен проголодавшийся медведь
Камера засняла то, на что способен проголодавшийся медведь
Тоже интересно
Прыжок ногохвостки
Прыжок ногохвостки
Спецпроект
За каждым патриотом стоит своя история
За каждым патриотом стоит своя история