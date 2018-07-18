  • Огненный торнадо превращается в водяной смерч: видео
    Фото: Chris Mackie/YouTube
  • Огненный торнадо превращается в водяной смерч: видео
    Фото: Chris Mackie/YouTube
Природа

Огненный торнадо превращается в водяной смерч: видео

Жители штата Аризона, ехавшие вдоль реки Колорадо, стали свидетелями уникального явления: пожар превратился в огненный, а затем водяной торнадо.
Анастасия Баринова
18 июля 2018 в 16:23
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Летом во многих частях США бушуют пожары. Очередное крупное возгорание произошло у калифорнийского города Блайт (англ. Blythe) на реке Колорадо, по которой проходит граница с Аризоной.

Семейная пара из Аризоны заметила на противоположном берегу реки вихрь из огня, дыма и пепла высотой 7,5 км. В последнее время, по сообщению метеорологов, температура воздуха в Блайте достигала +43 °C, а сила ветра — 32 км/ч. Это подходящие условия для формирования огненного торнадо.


Оказавшись над поверхностью воды, торнадо начал остывать и превратился в водяной смерч. Специалисты поясняют, что хотя такие проявления стихии длятся всего несколько минут, они могут нанести значительный ущерб: температура внутри огненного столба достигает 260 °C, и передвигаясь, он выжигает все на своем пути.

Узнайте, как связаны торнадо и облака зеленого цвета.

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