Клюв в горле: редкие кадры схватки черных аистов
Черный аист (лат. Ciconia nigra), в отличие от белого представителя семейства аистовые, изучен мало: эта птица ведет скрытный образ жизни, строя свои жилища на максимальном удалении от человека. Несмотря на то, что она встречается по всей Евразии, численность популяции вида остается известной. Тем не менее черный аист внесен в Красную книгу России и многих других стран.
Северные черные аисты с наступлением холодов отправляются на юг, а в Южной Африке обитает уникальная обособленная популяция этих пернатых: теплый климат позволяет им вести оседлый образ жизни. География стала причиной еще нескольких отличий: если аисты Северного полушария размножаются в период с апреля по май, то для южноафриканских этот месяц — сентябрь, когда из-за пересыхания рек легче всего добывать пищу. И, наконец, ввиду отсутствия густой лесной растительности, черные аисты здесь вьют гнезда не на деревьях, а среди валунов и скальных выступов. По какой причине птицы, попавшие в объектив камеры туристов, устроили схватку, неизвестно: возможно, они делили территорию. При этом сражение не преследовало цели уничтожить противника: победитель успешно продемонстрировал свое доминирующее положение и оставил проигравшего в покое.
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