Индонезийцы устроили бойню на крокодиловой ферме: убиты почти 300 животных
В одной из деревень Западного Папуа в 2013 году открылась ферма по разведению гребнистых (лат. Crocodylus porosus) и новогвинейских (лат. Crocodylus novaeguineae) крокодилов. Он работала в соответствии с правилами и имела все необходимые лицензии. Как подчеркивают представители местного природоохранного ведомства, получая разрешение на участок земли под ферму, владелец подписал соглашение о том, что его животные не будут мешать жителям соседних деревень.
На протяжении пяти лет никаких инцидентов не было, но 13 июля 2018 года сотрудник фермы услышал крики со стороны реки. Подбежав, он увидел, как один из крокодилов напал на человека. Спасти его не удалось. После того, как 48-летний мужчина был похоронен, земляки погибшего решили отомстить за его смерть.
Вооружившись ножами, молотками и другими предметами, они устроили на ферме бойню, жестоко убив 292 рептилии. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели лишь гору окровавленных трупов. По словам одного из свидетелей, животных «ловили, вытаскивали из воды и били до смерти. Это было ужасно». И гребнистые, и новогвинейские крокодилы не относятся к редким или уязвимым видам животных, но они все равно охраняются законом, и убивать их по собственному желанию нельзя. Кроме того, крестьяне уничтожили частную собственность. И, наконец, довольно быстро было установлено, что жертва сама спровоцировала крокодила на агрессию. Мужчина самовольно проник на ферму, чтобы нарвать травы для своего скота — крокодил на своей территории лишь отреагировал на раздражитель.
В свое оправдание крестьяне говорят, что такие опасные представители фауны вообще не должны жить рядом с людьми — «Пусть эти фермы будут где-нибудь очень далеко».
Комментируя происшествие, глава природоохранного агентства Западного Папуа Басар Манулланг заявил, что остальным владельцам ферм с дикими животными надо пересмотреть систему своих ограждений и обезопасить прилегающие земли таким образом, чтобы подобные случаи не повторялись.